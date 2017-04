Acoso escolar e indiferencia

Sobrecoge pensar que la inspiración de la obra de Paco Bezerra, 'El pequeño poni', que dirigida por Luis Luque e interpretada por María Adánez y Roberto Enríquez subió ayer a las tablas del Teatro Jovellanos ante unos 600 espectadores tiene su origen en hechos reales que acontecieron en EE UU en 2014. El niño de diez años que durante la función adopta el nombre de Luismi -no aparece en el escenario, sino a través de las alusiones de sus padres, Irene y Jaime, y en un retrato en el frontal del fondo-, en realidad respondía por Grayson. Un chiquillo que seguía la serie televisiva 'My Little Pony' y tuvo la infantil ocurrencia de asistir a la escuela donde estudiaba con una mochila ilustrada por los dibujos de la animación. Esa simple decisión fue el desencadenante del relato teatral en el que palpita el dolor de una criatura inocente, donde más allá de las vejaciones sufridas por parte de sus compañeros de aula, el texto apunta a la responsabilidad de los adultos.

En principio, a la de los propios padres, perdidos en el laberinto cuando les alcanza la noticia dramática del acoso que padece su hijo, previamente condenado a la soledad por las personalidades de sus progenitores, aunque bien podrían ser considerados un matrimonio prototípico.

Si el arte ha de estar atento a variados requisitos de forma y fondo, no es el menor su imprescindible mirada a lo que nos rodea. 'El pequeño poni', que desde el principio nos asoma a la escenografía fría de Mónica Boromello -el frío de la indiferencia social-, construido teatralmente mediante diálogos que sitúan al espectador en el borde de los abismos humanos y puesto en pie por María Adánez y Roberto Enríquez con profunda emoción, responde en términos tan admirables como graves a la exigencia de contemplar la realidad. Y lo hace yendo incluso más allá del entorno inmediato para dejar en el aire turbio de la historia que Bezerra trama a la manera del género de suspense interrogantes que hablan de la oscura condición de nuestra especie, de la fragilidad de los principios morales, de la eterna prevalencia de la fuerza y la ignorancia.

Escribe Siri Hudsvedt, quien estará el jueves en el Niemeyer, que cada año se producen en el mundo un millón de suicidios. Entre ellos, de muchos niños acosados. Luismi/Grayson huye a un estado de coma psicopatológico con final abierto. Los enormes aplausos en el Jovellanos estuvieron encendidos por una obra impecable y por la compasión.