Silencio en el Peñas Pardas

Pareciera como si el tiempo se hubiera detenido en el Peñas Pardas en el preciso momento en que una bala alcanzó el pecho de 'el Sayón' y nadie, absolutamente ninguno de los presentes aquella noche en el chigre, hubiera, por tanto, visto nada, oído nada, presenciado nada. Era tarde, casi las diez de la noche, y el tugurio -uno de tantos que llenaban la gijonesa plaza del Marqués del olor del vino rancio que afila las navajas de la reyerta- ya no servía alcohol, so pena de vérselas con la autoridad y su particular ley seca nocturna: a partir de las nueve no se vendían ni licores, ni sidra, ni cerveza ni vino, ni nada que pudiera nublar el sentido común de los parroquianos.

Ellos, claro, no solían estar muy de acuerdo. Porque en aquel Gijón de principios de siglo (estamos en la noche del 21 de abril, año 1902) el mundo de la taberna reunía en torno a sí a muchos bebedores profesionales, dedicados a jornada completa en el mucho beber y el poco trabajar. 'El Sayón' era uno de ellos, y de categoría. «Anda, Cayetano, pa casa...». La frase más repetida en los chigres de la plaza del Marqués, o de las más, aquella primavera del año dos, era la que conminaba al borracho a abandonar la taberna, a sacarle los nervios de quicio. Era un individuo que más producía pena que miedo y, por ello, aquella noche Tomás, el del Peñas Pardas, dejó que fuera su hija Elvira quien atendiera al borracho.

Hubiera sido una noche tranquila de no haber sido por eso. La negativa de Elvira -más tarde conocidísima pescadora ambulante del barrio alto, habitual del cuartón por su lengua soez y su mano larga- de servirle el último vaso (que casi siempre era el penúltimo) a Cayetano 'el Sayón' desató la ira del borracho, sorprendentemente lúcido de repente como para sacar, en cosa de medio segundo, la navaja del bolsillo y hacerle un tajo a la chiquilla en el hombro. María Botas, la madre, se lanzó como una fiera al agresor. Y se paró el tiempo.

Para todos. Para Elvira, para su madre, para Tomás, el tabernero; para Ángel Azó, naranjero ambulante que tocaba, en aquel momento, el acordeón en el comedor del chigre, y para Enrique, 'el Sevillano', que dormía, a pesar de todo; para Bárbara Piloñeta, la criada... todo el mundo pareció entrar en un sueño profundo en el momento en que alguien, necesariamente alguno de ellos, le pegó un tiro en el corazón al 'Sayón' después de que este le rajase la cara a la chigrera. De un extremo a otro, de lado a lado. Al más puro estilo siciliano, con una herida que no llegaría a curar jamás y que, aun así, era mejor cosa que la lesión de Cayetano, caído de bruces, tras cincuenta y siete inacabables metros de tambaleos, más allá de la estatua de Pelayo donde Elvira, desquiciada del dolor, había ido a remojarse la herida.

El juicio se celebró el 27 de febrero de 1903 y fue asunto de masas: los meses que mediaron entre el homicidio y la causa no se habló de otra cosa en Gijón (que no había andado parco de crímenes, precisamente, en el año dos): la posibilidad de que Tomás, el tabernero, acabara dando con sus huesos en prisión, siendo como era el hombre más próximo al borracho y, además, padre y esposo de las agredidas, indignó a los habituales de los chigres de la plaza del Marqués. Llegaron a repartir octavillas defendiendo la absolución del 'Peñas Pardas', pero no les haría demasiada falta: incluso el fiscal, en su exposición de motivos, reconocía que el asunto tenía más que ver con la defensa propia que con el asesinato.

Y, aun así, nadie reconoció haber visto nada. Ni oído, ni haber sabido nunca quién estuvo detrás del tiro que le robó la vida al borracho. Ángel Azó, uno de los dos únicos parroquianos presentes, afirmó estar ensimismado en el acordeón cuando todo ocurrió, no haber oído tiro alguno, pero sí, ¡qué cosas!, los gritos de la tabernera herida, a la que había acompañado a curarse la herida. Enrique, 'el Sevillano', el segundo cliente en lid, dijo que había estado durmiendo tan a pierna suelta que ni siquiera se había enterado de un crimen que, en escasos minutos, había hecho congregarse en torno al muerto a decenas de personas, casi un centenar. Los hay que nacen despistados y, además, con sorna, porque 'el Sevillano' se mofó hasta de su propio abogado cuando este le preguntó qué había hecho tras despertar en la taberna, cuando ya había ocurrido todo. «Marcharme a la cama», aseguró, y siguió, con media sonrisa coñona: «Porque había oído decir que había aquí hombres malos que cortaban la cara».

Los había, claro. Y había quien les replicase, aunque en el caso que nos ocupa ni uno solo de los presentes supiera decir más de lo pactado por más que les apretasen las tuercas. «¡No me pregunten más!», llegó a suplicar, desconsolada, Elvira, ante el interrogatorio del tribunal. «¡No sé más, ni diré más!». Por no decir, no dijo nada tampoco Bárbara, la criada; y Ángel, 'el Peñas Pardas', prefirió quedar de poco caballeroso antes que hablar más de la cuenta: aseguró no haber reaccionado ante la agresión a su hija y a su esposa, haberse quedado esperando un milagro.

Un tiro providencial, tal vez, un disparo salido de la nada que fuera a arreglar, de golpe y sopetón, todos los problemas. Hubo suerte aquella noche en el Peñas Pardas: existió el tiro, pero no el tirador. Más de ciento quince años después, el misterio que envuelve la autoría de aquel crimen de taberna polémico y con cierto cariz de justicia poética sigue tan vivo como entonces. Aquel día, la absolución fue general. Nadie volvió a hablar nunca más del revólver -jamás encontrado- con el que se disparó la bala mortal. Lo escondieron bien, durante mucho tiempo, las cálidas aguas que escupen -también hoy- las bocas de los leones a los pies del rey Pelayo.