«La introducción de ordenadores en las aulas estuvo mal planteada»

Tras licenciarse en Filosofía, Susanna Tesconi (Pisa, 1972) se dedicó a ser profesora de Primaria, unos años en los que empezó a observar la interacción entre su alumnado y los dispositivos digitales y en los que decidió ampliar sus conocimiento en el terreno de la tecnología para acompañarlos en el desarrollo de sus propios 'gadgets'. Así que el siguiente paso fue estudiar un postgrado de Diseño de Interacción y entrar en contacto con el mundo del open hardware, la programación y la fabricación digital. Hasta que, en el marco de una residencia en Laboral, se convirtió en una de las ideólogas del programa educativo AuLAB, con un exitoso plan de prevención del abandono escolar incluido. Estos días, esta experta en el desarrollo de nuevas metodologías didácticas afincada en Barcelona ha vuelto a Gijón para seguir impartiendo talleres en el centro de arte y creación industrial. Una mujer que ha convertido su trabajo en un juego permanente sin presión, «porque la obsesión por los resultados y los productos que manifiestan algunos padres y madres limitan el aprendizaje».

¿Cómo se pasa de impartir clases de Primaria a ser una experta en tecnología aplicada al aula?

Pues cuando empecé como docente en Italia coincidió con la introducción de ordenadores en el aula. Y, al ser la más joven en mi centro educativo, me tocó desarrollar esa parte. Allí pasó lo mismo que aquí: estaba todo mal planteado y se hizo una inversión enorme en dinero para comprar los ordenadores, pero no para diseñar actividades.

Aquí los ordenadores no duraron muchos cursos.

Allí tampoco. Lo que pasó fue que, a los dos años, ya no había fondos. Y, por ejemplo, en mi centro, nos quedamos con ordenadores que no funcionaban y con unas actividades que eran las que el ministerio recomendaba, que eran las más aburridas del mundo: ofimática, Word, cosas de estas. Todo me parecía muy absurdo, así que empecé a investigar un poco para ver cómo el aprendizaje podía ser más profundo. Para que fuese algo relacionado con destripar la tecnología, para entender de manera crítica qué había dentro de un ordenador. Y yo, que venía de Letras, decidí pedir una excedencia y mi primera criatura electrónica fue un sintetizador (Risas).

Ahora se define como 'edupunk'. O lo que es lo mismo: el tan de moda 'hágalo usted mismo' aplicado a la tecnología.

Sí. Es una corriente que nació en el mundo universitario canadiense porque hubo una crítica muy potente hacia el tema de las licencias de software en contextos educativos y algunos profesores plantearon por qué no usar software libre y por qué no hacer que los alumnos se fuesen buscando herramientas. Es una filosofía basada en que los educadores que se construyen sus propias herramientas y me parece muy interesante porque te hace aprender mucho y porque a las administraciones públicas les conviene desde el punto de vista económico. Se puede aplicar también a hacerte tus libros, a la metodología... Se trata de no seguir al pie de la letra el currículum, sino de reinventarlo, hacerlo tuyo. Y todo funciona mejor y es más barato.

¿El sistema educativo se ha quedado tecnológicamente obsoleto?

Así es. Era un sistema pensado para formar gente en una sociedad de tipo industrial. Y, por eso, los tiempos, los contenidos, las formas de hacer en algunas cosas son obsoletas. Aunque hay docentes y centros que hacen una labor increíble, que nos devuelven la esperanza, porque buscan recursos en un tiempo que económicamente es difícil. Hay de todo.

¿Ocurre mucho que el alumnado le da varias vueltas a sus profes?

Sí y no. En el uso de algunos dispositivos sí, pero en el plano de la comprensión crítica del diseño de un dispositivo, de dónde viene o de por qué se vende de una determinada manera, no. Yo lo de los nativos digitales lo veo con sentido crítico. Es decir: es verdad que estas generaciones han nacido rodeadas de tecnología, pero eso no quiere decir que la entiendan. Están rodeados de cajas negras. Cada vez tenemos más interfaces como mediación hacia la realidad. Y esto nos impide entender las cosas y, sobre todo, verlas de forma crítica.

¿Y se encuentra con mucho 'tecnófobo' al mando del aula?

Me pasaba hace años. Ahora ya cada vez menos. Hay muchos profesores que sufren un bloqueo ante cosas que no conocen, pero hay otros que son valientes y se lanzan. He visto a gente con muchísimo entusiasmo.

¿A qué edad deben tener móvil los más pequeños de la casa?

Nosotros lo que hacemos con los móviles es desmontarlos, utilizar las máquinas para crear otras cosas (Risas). Pero cuanto más tarde, mejor. Porque hay una edad en la que el movimiento físico, el contacto con el medio y con los demás son muy importantes para el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional... Así que pasar muchas horas con el móvil no lo veo muy positivo, aunque sin criminalizar ni los dispositivos ni los videojuegos. La cuestión es cómo hacemos las cosas. Si se juega solo o en grupo, si se hacen pausas... Hay que encontrar la medida y prohibir no tiene sentido.

Explíquenos eso.

Por ejemplo a mí, cuando era pequeña, me prohibieron la televisión y, en cuanto salía de casa, veía toda la que podía. Pues con los dispositivos es lo mismo. Lo ideal es saber cómo funcionan y hacer con ellos cosas creativas, que añadan conocimiento, que hagan madurar. No solo usarlos de forma pasiva. Porque no es lo mismo jugar al Candy Crush que a un juego de geolocalización en el que puedes interactuar con otros y con el medio.

Dentro de AuLAB se incluyó un programa de prevención del abandono escolar. ¿Cómo fue?

Se lanzó para alumnado de 4º de la ESO de Diversificación. Se trató de organizar actividades fuera del aula y de mezclar la tecnología con otras disciplinas como el arte y con usos más críticos, tecnología libre... Así se vuelve a generar un interés que con un formato más tradicional, de clase magistral, se ha perdido.

¿Y el resultado?

Pues la verdad es que hemos tenido muchas epifanías.

¿Algún ejemplo?

La del típico alumno que tenía desesperado a todo el mundo y que, con el cambio, empezó a brillar, a sacar buenos resultados y a demostrar un interés que con el otro sistema no demostraba. Eso sí: no hay recetas mágicas. Vamos probando, experimentando y evaluando, pero el aprendizaje es complicado y depende del contexto, de las personas...

¿Qué pasa con las mujeres? Defiende que hay que darles más visibilidad también en este terreno.

Sí. Porque parece que siempre que hay un problema hay que llamar al técnico que nos lo solucione. Yo siempre digo que tenemos que ser al mismo tiempo Darth Vader y la Princesa Leia. Que el conocimiento tecnológico es un conocimiento de la humanidad, no vinculado al género. Obviamente, hasta ahora era un contexto fundamentalmente masculino, pero las cosas están cambiando.

Laboral no termina de conectar con el gran público y decide cerrar tres meses al año. ¿Lógico?

Es un problema que afecta a todo el mundo porque, cuando hablamos de programas educativos, hace falta una continuidad, ya que los centros necesitan crear redes de confianza, sentirse cómodos para experimentar fuera del aula. Por ejemplo, este programa fue posible gracias a la antigua responsable de educación de Laboral, que ahora ya no está y que logró construir esta red que ha sido como el colchón para que el programa se pudiese desarrollar. Si quitamos recursos y personas que alimentan esto, todo se vuelve más complicado.

¿Está usted formando al público del futuro del centro de arte y creación industrial?

Ojalá. Algo que percibo como un éxito es que chicos y chicas de un grupo de alumnos del medio rural con el que trabajamos y que empiezan este año la universidad han elegido carreras o de arte o de ingeniería pero enfocadas a crear tecnología educativa. Se les ha abierto un campo académico que antes no existía. Yo, en cambio, tuve que estudiar cosas que no tenían nada que ver y, cuando presento mi currículum, me toman por loca (Ríe). Siempre he sido un bicho raro, pero lo importante es encontrar otros bichos raros para poder compartir.