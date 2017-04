«Oviedo no fue ciudad hasta el siglo XI», asegura Borge Cordovilla

«Protociudad». Así define el profesor Francisco José Borge Cordovilla el estado de Oviedo antes de que, «a finales del siglo XI, principios del XII, se establecieran las instituciones ciudadanas, sin las cuales no se puede hablar de ciudad». Su afirmación, a la que puso altavoces anoche 'La Lupa' de Canal 10, viene a retrasar la fundación de Oviedo varios siglos. No hay que olvidar que las teorías oficiales remontan su origen a la Alta Edad Media, en torno al siglo VIII, cuando, según algunos especialistas, ya se denominaba Ovetum. Sin embargo, para Francisco José Borge Cordovilla, docente de Enseñanza Secundaria, formado en Economía y reconvertido en experto historiador, gracias a sus años de investigación en torno al Prerrománico, entonces había un modelo de institución previo a la ciudad, que, precisamente, estaba preparando su estructura. «Primero hubo un estamento religioso inicial, que atrae al rey y se preocupa de establecer una sede de poder en un lugar estratégico, dotándolo patrimonialmente para proveer de rentas a esa futura ciudad».

A preguntas de Juan Neira, presentador del espacio televisivo, el profesor explicó que tales circunstancias y su modelo, pese a lo que los especialistas de la Universidad de Oviedo consideran, «no son todavía las de una ciudad», sino solo su prólogo.

«Los siervos de la corte se van estableciendo en los alrededores del atrio, pero no componen las necesarias instituciones ciudadanas. Y hasta que estas no llegan no hay ciudad», insistió. También es revisionista Borge Cordovilla al hablar de que el primer poder de Oviedo, como centro de gobierno, fue «el religioso». Patrocinado, eso sí, «por los príncipes, que tenían a su vez gran capacidad para levantar grandes obras arquitectónicas». De hecho, para él lo que hubo entre la dominación romana y el rey Pelayo fue, sobre todo y por encima de todo, «capacidad de patrocinio de obras arquitectónicas, principalmente iglesias privadas, villas y fortificaciones».

A la hora de clasificar el arte que se dio entre los siglos VI y XI, la época en la que se ha especializado, es decir el Prerrománico, también abre un debate.

Para la mayoría existe una etapa embrionaria, y tras ella una primera gran fase que coincidió con el reinado de Alfonso II, una segunda ramirense y una tercera de decadencia, en la que, pese a estar en el trono Alfonso III, se vuelve a las ideas de su predecesor. A Borge Cordovilla, sin embargo, le gusta hablar de un primer momento «de inercia tardorromana, de una segunda etapa con influencias carolingias y de una tercera, donde no hay decadencia, sino simplificación de las pautas y donde se vuelve al taller de Ramiro I». Para el invitado de 'La Lupa', para hacer dicha clasificación de etapas, lo que hay que investigar son los estilos y, por lo tanto, «de los cambios de taller y tipos decorativos».