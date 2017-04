«Cabaret es un regalo, un reto y un placer»

Su nombre está unido a la historia más reciente y gloriosa del musical en España. Armando Pita, que se ha dejado ver y oír en 'La bella y la bestia', 'El fantasma de la ópera' o 'Los miserables', llega el jueves a Gijón convertido en el maestro de ceremonias de 'Cabaret', un papel que ya había ejercido en una producción anterior. El Jovellanos le espera con siete funciones programadas.

Hay muchos musicales, pero ¿'Cabaret' es el musical?

Pues sí. Se puede decir que es uno de los tops. Se ha ganado el título.

¿Por qué lo es?

Está muy bien hecho. Es una obra maestra, una pequeña joya, con un guion muy bien escrito y la justificación de las canciones dentro del libreto. No es un musical al uso, es una obra de teatro con canciones. Es un cabaret en el que el público entra todas las noches y en el que el maestro de ceremonias se encarga de que cada persona se traslade en ese viaje temporal al Berlín de los años treinta. Esta conjunción hace que la obra haya persistido en el tiempo, y que se hayan hecho vueltas de tuerca, propuestas diferentes y que cada una sea una fiesta.

¿Cada función es única?

Sí. Al tener al público tan presente y tan involucrado en la función e interactuando tanto conmigo, soy el que lleva el papel cantante. Depende cómo venga cada día el público, de cómo oigas a las personas respirar, de cómo las veas mirar, actúas. En el segundo uno ya estoy contactando con ellos, buscando sus guiños, ser confidente. Cada público es diferente y cada noche lo es también. Mi labor es llevarles a través de ese viaje, hacerles entrar en un mundo de brillos, de picardía y de bromas mordaces, que lo pasen bien, pero también tienen que entrar en ese trasfondo dramático que tiene que ver con la historia del Berlín de la Alemania nazi.

Si 'Cabaret' es el musical, ¿Emcee es el personaje con letras mayúsculas?

Sí, lo es. Uno de mis mejores regalos es hacer este personaje, te da mucha libertad, empatiza enseguida con el público, pasa por todo tipo de colores, empieza de una manera, acaba de otra...

Llegó a este 'Cabaret' después de haber sido maestro de ceremonias en otro anterior.

Ha sido un regalo, pero también un reto y un placer. Yo sabía que la propuesta de Jaime Azpilicueta era diferente a la anterior que se representó también en Madrid, y el reto era saber que con esa materia prima, ese libreto, esas canciones, esa historia, se podía dar otra vuelta de tuerca. Es un aliciente, porque es el mismo personaje, pero cada noche es la primera vez. Si hay un personaje que un actor quiera repetir es este. Es muy diferente al anterior y me apetecía hacer esta otra lectura. Casi una década después, me he podido reconciliar con él.

¿Estaba enfadado con él?

Estaba enfadado conmigo. Ya sabe que los actores somos muy vanidosos. Era muy jovencito entonces y ahora el personaje tiene otras connotaciones.

¿Cuáles son las grandes dificultades de Emcee?

Mantener el nivel energético. A nivel físico es bastante cansado. Está continuamente cambiándose y saliendo para intervenciones de poquísimos segundos, es un torbellino en el escenario y entre cajas. La función es maravillosa porque la energía va in crescendo. Al final notas el cansancio. He bajado tres kilos desde septiembre. El personaje te consume; me gusta darlo todo. No deja de ser estar en un cabaret con mil personas, y aunque llevamos micrófonos, hay que medir cada momento, ver que puedes desgarrarte un poco más pero dejando fuerzas para poder hacer la siguiente función. Es la manera de hacer tantas representaciones durante una gira. A nivel más actoral, requiere ser meticuloso, para que el público pueda pasar de las risas y las bromas a entender el dolor.

¿Un continuo juego de opuestos?

Es una explosión de color y alegría quizá enmascarada. Ese es el reto de los actores en el musical. El primer momento es de una evasión total. Ahí el maestro de ceremonias se siente el dueño del mundo, a mí me da poder como actor, es muy especial. Pero luego tiene el contrapunto al final, la parte más desgarrada y más dolorosa.

¿Se hace dura la gira?

Se hace callo. Creas una gran familia. Entras en una dinámica de viajar, estar pendiente las 24 horas del día durante los cuatro días en los que se condensan las funciones, que son teatro, hotel, teatro, un poco de turismo y comer bien. Te adaptas.

Ha hecho los mejores musicales. ¿Qué le apetece?

Lo que venga. He podido estar en musicales como 'Los miserables', 'La bella y la bestia', 'El fantasma de la ópera'... He estado en los más grandes y en pequeños proyectos. Me gustaría cambiar de medio y lanzarme al audiovisual. Llevo veinte años en esto y me encanta, pero sería bonito cambiar de palo.

Ha vivido todo el boom de los musicales en España. ¿Qué ha pasado?

Tuve la suerte de salir de la Escuela de Arte Dramático y prácticamente empezar a trabajar a la par que iba resurgiendo o naciendo el género. La gente está ávida de un entretenimiento de calidad, que reúna el canto y la interpretación a un mismo nivel. La música toca la fibra, te transporta a lugares maravillosos y la gente intuitivamente se ha dejado llevar por la oferta y la oferta se ha dejado llevar por el público. Ha sido una cosa natural que las grandes productoras se hayan querido instalar en España. Y también los musicales de pequeño formato han tenido éxito. Hay musical para todos los gustos.

¿No estamos muy condicionados por las grandes producciones que se importan de Broadway?

Puede que sí. Seguramente hayamos estados siempre muy influenciados por lo de fuera y hagan falta más productos 100% españoles, pero tendría que haberlos en todos los sectores. Pero sí, tendríamos que abogar un poco más por nuestro talento y nuestra creación.