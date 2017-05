L'asturianismu sal a la cai pola llingua

Unes dos mil persones, según la organización, y unes cuatrocientes, según la Policía Nacional, desfilaron ayer peles calles d'Uviéu convocaes pola Xunta pola Defensa de la Llingua embaxo el llema: «L'asturianu llingua oficial. El futuru nes nuestres manes». Al pesar de les nubes n'acesmu, el tiempu respetó a los manifestantes qu'a lo llargo del percorríu de la marcha llanzaron conseñes a favor de la oficialidá, animaos pol son de les gaites qu'abríen camín. Nesta ocasión los convocantes apurríen a la so movilización l'anuncia de la iniciativa que tenten entamar na Xunta Xeneral al través del compromisu d'un grupu de diputaos pa echar andar una posible reforma estatutaria pela vía del Artículu 56.1.

La iniciativa lleva'l nome de 'Proyectu 2018 pa la oficialidá' y inda el colectivu pola defensa de los derechos llingüísticos caltién, según dexó dicho nel comunicáu que se lleó a la fin de la manifestación, que cuenta «col compromisu d'un grupu, ampliu y plural, de más d'una cuarta parte de los diputaos», l'acoyida de la mesma yera recibida con dellu escepticismu nel somantu de los grupos aparentemente más favoratibles a ella, según se pudo comprebar en falando con dellos de los sos representantes que participaron na marcha.

Asina Gaspar Llamazares, de Izquierda Xunida, ensin entrar a valorar en fondura la propuesta de la Xunta afirmó que l'oxetivu anguaño del so grupu ye trabayar na comisión sobre l'asturianu «y nella asentar les bases de la oficialidá», ya que facelo al través d'una reforma del estatutu «cola composición numérica del parlamentu ye abondo complicao algamar un alcuerdu», dixo. Lluis Miguel Orviz, responsable de derechos llingüísticos de Podemos Asturies, amosábase más optimista y dixo que «vemos con interés que s'abra esa posibilidá p'atropar esfuerzos y dir garrando apoyos non namás na Xunta Xeneral, sinón nel conxuntu de la sociedá. Más escépticu amosábase el diputáu de Foro Pedro Leal, quien declaró nun conocer inda no fondo la iniciativa y remitióse al conteníu del programa ellectoral del so partíu tocante a la llingua asturiana, cualaquier otru cambiu, dixo, «ha facese nunes circunstacies sociales y económiques distintes a les que güei vive Asturies y frutu d'un gran consensu social», afirmó nel vestíbulu del Campoamor enantes d'asistir al actu de l'Academia.