Ana Cano: «Les muyeres nos deprendieron a entender el mundu dende la llingua»

La trayeutoria exemplar de Xuan Bello como escritor n'asturiano y la so reconocencia esterior ufrió-y a la presidenta de l'Academia la ocasión pa resaltar que «lo que fai universal una obra lliteraria nun ye que la llingua na que ta escrita seya importante o non, que seya grande o pequeña, que la fale muncha o poca xente. Lo que realmente la fai universal ye'l so valir y la calidá lliteraria; porque esto ye lo que trescala y tresciende'l tiempu y les llendes xeográfiques», dixo.

Emponderamientos igual d'enfotaos recibieron les muyeres asturianes: «Prúyenos rindir homenax a esa muyer, a la que supo tresmitir la llingua a les nueves xeneraciones, a les madres y a les güeles que nos añaron y nos deprendieron a ver el mundu y a entendelu dende la propia llingua», afirmó. Una alcordanza al papel desenroldáu poles muyeres nes nuestres lletres, na llucha pola recuperación del idioma y nel campu de la investigación humanística. Enantes aludiera a la situación vivida pola institución nos caberos meses que, dixo, «punxo en peligru'l so propiu y fundacional calter como muérganu de normativización y tutela de los derechos llingüísticos de los asturianos, y hasta la so mesma sobrevivencia como institución pública del Principáu». Sicasí, remembró qu'esi nun yera l'asuntu cimeru del que diba falar, como la mesma política empobinada pol actual executivu autonómicu, a la que calificó de «invisible nos sos llogros».