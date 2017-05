«Quiero que el Instituto Cervantes dé más protagonismo a las industrias culturales»

A punto de superar la barrera de los primeros cien días en el cargo, el crítico de arte, poeta y bibliófilo que dirige el Instituto Cervantes abrió esta semana una pequeña ventana en su ajetreada agenda para venir a Asturias a formar parte del jurado del Premio Princesa de las Artes. Y vino «feliz». Juan Antonio Bonet, francés de cuna (París, 1953), pero español de todo lo demás -casi asturiano por su vinculación al arte de esta tierra, especialmente a la generación con la que comparte década-, fue además esencial en su participación. De hecho, su defensa del finalmente premiado, el sudafricano William Kentridge, fue, cuentan, una de las más encendidas. Considerado uno de los mayores especialistas en arte contemporáneo del país, autor de 'Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936)', una obra de referencia, fue director del Museo Nacional Reina Sofía y del IVAM.

¿Se puede hacer ya a estas alturas un primer balance del tiempo transcurrido en la dirección del Instituto?

Se puede decir que estoy muy contento. Con mucho trabajo, pero sacando las cosas adelante y centrándome en los objetivos que me propuse al llegar.

Dicen que uno de los que más le preocupa es la obtención de la autonomía total del centro.

Sí es cierto que ese punto es importante, pero también lo es aclarar que no estamos nada descontentos con la autonomía del Instituto Cervantes. La tenemos y muy evidente. Nosotros estamos fuera, mejor dicho por encima, de las batallas políticas. Eso es así, pero necesitamos una norma.

Es decir, que esa autonomía esté definida por escrito.

Eso, exactamente. Nuestro grado de autonomía está bien en la práctica, pero necesitamos que se plasme en un documento, que la deje totalmente clara y diáfana.

Su otro gran reto es Iberoamérica. En alguna ocasión ha dicho que quiere que su concepto esté en el ADN del Cervantes.

Estamos en esa batalla. Acabamos de presentar nuestro presupuesto. Es en lo que he estado metido todo este último tiempo. Y cuando pusimos las cuentas sobre la mesa se nos preguntó por nuestra implicación con América. Es esencial. Creo que el Instituto debe ser un instrumento para estar homologado con los países de Iberoamérica. También con los países de su entorno. Creo que Iberoamérica debe nutrir nuestra actividad. Pero todavía hay un tercer objetivo que casi pondría a la cabeza de todos.

¿Cúal es?

Sin duda las industrias culturales. Creo que debemos dar mucho más protagonismo a ese sector. Se han hecho cosas maravillosas. Especialmente por la literatura, la música, el cine. Pero es tiempo de estrechar lazos con los museos, con la Biblioteca Nacional. Con todas las fundaciones privadas.

Pablo Genovés pidió en Londres un Plan Marshall para el arte español. ¿Qué opina?

Me pareció una reivindicación magnífica. Se va a hacer un documento en torno a esto. No estoy descubriendo ningún Mediterráneo. Pero hay que seguir en ese camino.

¿Es cierta la leyenda negra que habla de las malas relaciones entre el Instituto y las embajadas?

Dice esa leyenda que no se llevan. Pero no es cierto. Tenemos buenísimas relaciones. Cuando yo dirigía la sede de París no podían ser mejores. Y creo que es así en casi todos los casos. Pero la cuestión es que una tiene que reportar al otro. Y viceversa. Trabajar conjuntamente. Ayudarse.

Fue esta semana una de las caras nuevas en el jurado de los Premios Princesa

Para mí ha sido un honor participar en el debate. Lo consideraba, antes de iniciar las deliberaciones, muy difícil, por la conciliación de varias disciplinas en el mismo premio. Son muchos los campos que se deben valorar y eran muy buenos los candidatos. Tanto los individuales como los colectivos, pues había alguna gran orquesta, por poner un ejemplo. Lo que eché en falta fue la presencia de algún representante de la fotografía. Pero en plástica, con solo cuatro candidatos, el nivel era elevadísimo.

Fue uno de los que con más firmeza defendió la candidatura de William Kentridge. ¿Contento con el premio?

Naturalmente. Creo que es un hombre muy consolidado en el arte del siglo XXI y, sin duda alguna, el creador más importante de África.

El mismo día del fallo, a pocas horas, tenía un acto a varios kilómetros de aquí. ¿Le queda tiempo para la poesía y la crítica de arte?

Tengo poco, pero para eso siempre queda.

Acaba de publicar con el fotógrafo José Manuel Balleter 'Fervor de Metrópoli' sobre São Paulo.

Bueno, acaba de presentarse, pero hace años que lo acabamos. Es un libro sobre la fascinación de ambos por la ciudad. Pero lo que sí voy a publicar pronto es un libro sobre arte brasileño.

¿Y para cuando nuevos poemas?

Salió el año pasado mi poesía reunida en el libro 'Via Labirinto'. En realidad, no sé para cuándo podré publicar un nuevo poemario. Pero sigo escribiendo.