Adiós al historiador y crítico taurino Suárez-Guanes

El mundo taurino acaba de decir adiós a José Luis Suárez-Guanes e Ibáñez. Conocedor de todo cuando transcurría en la arena, entre tercios, tablas y medios, y cuya historia completa guardaba con datos de erudito en la memoria, fue en estas páginas, durante años, de 2006 a 2012, una de las firmas fundamentales de la Feria de Begoña. Ese cartel era una de las muchas cosas que le unían a este Norte. El historiador y crítico taurino, al que la muerte se llevó con 75 años a causa de un cáncer de pulmón, llevaba con orgullo el título del Condado de Valle de Pendueles. Era el cuarto conde de la saga. Había nacido en Madrid, en 1941, un nueve de octubre. Allí murió ahora. Pero Asturias era su segunda patria. En la localidad llanisca de Pendueles pasaba los veranos, en su casa palacio, la que cada año abría sus puertas para que entrara la procesión de la Sacramental, que su familia financiaba desde hacía generaciones.

Cronista de «independencia total, prosa amena y memoria prodigiosa», como le recuerda José Antonio Rodríguez Canal, ex director adjunto de EL COMERCIO, que compartía con él la pasión taurina y las suertes de la crítica, Suárez-Guanes, era, «una enciclopedia viviente». No había dato que no tuviera en su cabeza, dice Canal. «Tenía en la mente todos los datos y todas las fechas de todos los acontecimientos, ya hubieran pasado varios años por ellos». Y con el rigor y los detalles, las anécdotas. Conocía las más inverosímiles y las narraba con gusto. Ayer, en el mundo del toro su nombre sonaba como el de un referente de la crítica. Forjado no solo en las páginas de este diario, sino en otras nacionales. Durante mucho tiempo fue cronista del diario 'Abc' donde compartió tiempo con otro referente obligado Vicente Zabala, padre. Después su firma se pudo ver en 'El Mundo'. También en la revista taurina 'Aplausos' y durante más de un lustro también en la Agencia Efe, donde ejerció como historiador.

Para los especialistas, su libro 'Madrid-Cátedra del toreo (1931-1990)', editado por Espasa Calpe dentro de la colección 'La Tauromaquia' es una joya de la bibliografía taurina, en la que se reúnen cientos de tardes en la plaza de toros de Las Ventas a lo largo de esos 59 años. Antes de ese homenaje a la arena madrileña, Suárez-Guanes, ya había llevado a las librerías un poemario. 99 poemas titulados en su conjunto 'Balbuceos', que veía la luz en 1963, cuando el crítico tenía tan solo 22 años. Pero su pasión por los versos nunca pudo superar a su afición por los toros. Con ella paseó por todas las plazas de España y también del mundo. En las páginas de 'Aplauso' y en otras como las de la 'Gaceta de Salamanca', contó las ferias de fuera del país, como las del Sur de Francia, aunque donde era uno de los rostros más populares era en las españolas. Por supuesto en Gijón, pero también San Sebastián, Bilbao, Santander.

Un título de Alfonso XIII

José Luis Suárez-Guanes e Ibáñez era el cuarto Conde del Valle de Pendueles, un título que el rey Alfonso XIII había otorgado a su abuela en 1920. María Teresa de Jesús de la Borbolla y Azpide, primera condesa del Valle de Pendueles, casada con José Suárez-Guanes e Ibáñez de Bustamante, senador del Reino por La Habana, legó el condado, en 1926, a su hijo, José Suárez-Guanes y de la Borbolla, miembro destacado de la corte del Rey, que fue el segundo conde. Al morir sin descendencia, su título pasó, en 1961, a su hermano Lorenzo, que nunca lo llegó a ostentar, ya que fue su hijo, José María Suárez-Guanes y Peláez, el que figura en la historia como tercer conde del Valle de Pendueles, que, tras contraer matrimonio con María Teresa Ibáñez Pico, y tener su primer hijo, el ahora fallecido José Luis Suárez-Guanes e ibáñez, le cedió el condado en 1982.

Suárez-Guanes, conocedor de lo que este legado suponía, mantenía en la localidad llanisca todas las tradiciones que su familia había sembrado. De ahí que los festejos comenzaran cada años con la visita de más de un centenar de mozas ataviadas con el traje regional a su palacio, de donde salía el Ramu cargado de adornos florales y roscos de pan, pagado por el conde. «La tradición me parece bien y mi obligación es mantenerla», decía en una ocasiónSuárez-Guanes, que se va sin dejar descendientes y con la duda de a quién legará el título del Condado del Valle de Pendueles.