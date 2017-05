Les Luthiers, Martin Scorsese, Ayala, Cristiane Amampour y Peridis, entre los candidatos

El jurado argumenta que los candidatos no deben darse a conocer para no quedar, una vez fallado el premio, del lado de los perdedores. De hecho, se resisten a dar nombres, pero finalmente algunos salen a la luz. Y entre ellos el arquitecto, dibujante y humorista Peridis, que ya ha estado en esta carrera varias veces, o el biólogo y divulgador científico Francisco José Ayala. Ambos fueron sometidos ayer a las primeras deliberaciones, como el grupo Les Luthiers, el cineasta Martin Scorsese, la periodista inglesa Cristiane Amampour y los directores del 'Washington Post' y 'The New York Times'.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el filósofo mexicano Miguel León-Portilla y el Teatro Real fueron otros de los nombres que ayer se dejaron oír el debate del Princesa de Comunicación y Humanidades, que en 2016 premió a un periodista, James Nachtwey, y que este año podría recaer en un humanista.