«No entiendo que vivamos con el drama a la puerta de casa con tanta normalidad»

Dice que la suya es la mejor profesión del mundo, que nada hay más reconfortante que ayudar a otros. Por eso a Paula Farias Huanqui (Madrid, 1968), médico y consultora de acción humanitaria con una vida entera vinculada a Médicos sin Fronteras, organización de la que fue presidenta, mira con recelo a la Europa insolidaria que cierra las puertas a los refugiados. Ayer, la mujer cuyo libro 'Dejarse llover' inspiró la película 'Un día perfecto', de Fernando León de Aranoa, se estrenaba como jurado de los Premios Princesa de Asturias.

-¿Hemos perdido el humanismo los europeos?

-Algo debería quedar. Pero estamos viviendo una situación vergonzante. Esta falta de empatía, de olvidarnos de nuestro pasado, de mercadear con nuestros principios, de ser capaces de obviar que detrás de esos números hay personas, de convertir en tratados y acuerdos comerciales el sufrimiento de mucha gente... Es muy triste. Se pierde el orgullo de ser europeo ante esta respuesta. Hay que recuperarlo.

-¿Y cómo?

-Mirando al otro como a un igual. Haciendo un ejercicio de generosidad y acordándonos de sobre qué nos construimos, de lo que tenía a gala ser Europa. Hay que estar a las duras y las maduras, recordar el pasado y analizar cómo a la hora de recibir a los refugiados hemos sido tan miserables.

-¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

-No lo sé. Me resulta muy difícil entender cómo estamos permitiendo que a las puertas de casa esté ocurriendo lo que ocurre, que haya esos críos durmiendo bajo un plástico, familias enteras viviendo situaciones tremendas, y cómo convivimos con comodidad con ello. Quizá sea una saturación del drama. Un crío muerto en una playa revuelve las conciencias, pero es un reguero de pólvora, se nos olvida. ¿Por qué? No lo sé. Es uno de los males de Occidente, del confort, del aburguesamiento, que nos hacer revolvernos en nuestra poltrona y no querer que nadie nos quite ni un ápice de comodidad. No entiendo cómo convivimos con esto con tanta normalidad, cómo no estamos en la calle, cómo lo consentimos.

-Ha trabajado en numerosas crisis humanitarias. ¿Para resolverlas qué porcentaje es cabeza y cuánto corazón?

-Nunca las resuelves. Estás ahí haciendo lo mejor que puedes, aportando tu granito, siendo consciente de que la acción humanitaria está en poner al individuo por encima de cualquier solución global, porque las soluciones globlales a veces te bloquean. Lo que hacemos es 'me ocupo de ti, de ti y de ti', y nos concentramos en eso. Eso tiene algo de cabeza, nosotros tenemos unas formas de actuar muy protocolizadas, pero si no hay corazón no funciona nada. Nuestros equipos se enfrentan a situaciones tremendas, a mucho sufrimiento, porque tienen un motor que es todo corazón. Un equipo racional técnico maravilloso con todas las capacidades pero sin el pegamento de la emoción no puede funcionar.

-La película de Aranoa deja un poso de lucha, pero también de batalla imposible contra la burocracia.

-Sí, hay mucho de eso. Frente al mundo, sus estructuras, sus burocracias, están los individuos peleando. Nosotros nos pasamos horas discutiendo, negociando, pidiendo acceso, sentados un 'check point'... Nos pasamos muchas horas pidiendo que nos dejen hacer nuestro trabajo.

-¿Un trabajo adictivo?

-Es el más maravilloso del mundo. Esas batallas, que a veces son frustrantes, cuando las ganas son las pilas que te llenan para un montón de batallas más. Nuestro trabajo es levantar a la gente, ponerla en marcha y decirle 'sigue tu camino y ya veremos'. La vida es incertidumbre, pero poder levantar a alguien y ponerlo de vuelta es lo más bonito del mundo.

-¿Y qué pasa cuando las batallas se pierden?

-Todo tiene un parte de luz y otra de oscuridad. En nuestro caso tienes la vida y la muerte muy cerca, pero te quedas con lo positivo. En un campo de refugiados mueren muchos niños, pero te quedas con los que se salvan.

-Vuelve el ébola.

-Es un monstruo grande y pisa fuerte, como decía la canción. No sabemos qué va a pasar. Ojalá que se pueda contener pronto.

-Dice que escribir es su manera de tomar fotografías de la realidad, de contar su mundo.

-Soy hija de escritor. En casa nos hemos criado con un padre que machaba las teclas de la Olivetti en el salón. Escribir para mí es una forma de relacionarme con el mundo. Todo lo convierto en relatos, en cuentos. La novela 'Dejarse llover' es todo verdad, son historias de cuando estuve en Kosovo, que fue mi primera guerra, que es cuando te ocurren esas cosas que luego normalizas y ya no ves más. Tengo otra novela pendiente, es la historia de una mujer en Afganistan.

-¿La publicará pronto?

-En cuando termine de terminarla (risas).