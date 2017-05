«Solo en la Hispanic Society está la cultura de las dos orillas del Atlántico»

Es un personaje imprescindible de la cultura universal. Philippe de Montebello preside desde hace un par de años el Patronato de la Hispanic Society, cargo al que llegó después de casi tres décadas dirigiendo el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Nacido en París en 1936, amigo del filántropo asturiano Plácido Arango, su tarea en la Hispanic pasa por modernizarla y darle visibilidad. En esas anda. El Premio Princesa de Cooperación, que en octubre le traerá a Oviedo, ayudará en la tarea.

¿Qué significa para la Hispanic Society el premio?

La ceremonia de los Premios Princesa es un acontecimiento de gran prestigio. Nos ayudará mucho a ser más conocidos no solo en Europa y en España, también en los Estados Unidos. Habrá artículos en periódicos, en las webs... Esto, unido a la exposición del Prado va significar la confirmación de que contamos con un museo y una biblioteca de gran importancia. El premio es una multiplicación del impacto de la exposición, para hacer más conocida a una institución que sigue la cultura hispana mejor que ninguna otra en el mundo. Porque hay colecciones y bibliotecas extraordinarias, pero ninguna tiene toda la cultura de la herencia española en las Américas, solo en la Hispanic Society se encuentran las dos orillas del oceáno Atlántico.

Llegó a la presidencia del patronato hace dos años. ¿Qué se encontró y qué quiere conseguir?

Yo acepté el cargo porque para mí esta es una institución extraordinaria y desconocida, incluso en Nueva York, donde los neoyorquinos no la visitan y muchos no la conocen. Desde el principio exigí un cambio del nombre para que las palabras museo y biblioteca aparecieran y también un cambio en el estatus de la propia institución para poder contar con más patronos, antes solamente teníamos cinco. De esta forma, podemos conseguir más dinero, lo que es fundamental para un museo privado. Aquí no hay ayudas públicas, son privadas y la llegada de fondos es fundamental. Necesitamos tener quince o veinte patronos, poco a poco vamos a aumentando el número. Y también la visibilidad y el prestigio de la institución van a crecer con la exposición en el Prado. Tres o cuatro mil personas van todos los días a verla. Cuando reabramos el museo dentro de cuatro años seremos mucho más conocidos. Porque además después del Prado, la exposición de los tesoros va a ir a tres o cuatro sitios como Albuquerque, en Nuevo México, y estamos también trabajanco con México D. F.

¿Por qué ese desconocimiento de un museo con una colección tan impresionante?

Durante mucho tiempo fue una institución muy cerrada. Hace 15 o 20 años dejó de serlo y desde entonces presta obras maestras a los grandes museos del mundo y empezó a ser más visible. Cuando reabramos tendremos también una sala especial nueva para las exposiciones temporales, lo que también hará aumentar las visitas. Es importante mostrar obras que lleguen de otros lugares.

¿Es un proceso de modernización como el que ya vivieron otros museos muchos años atrás?

Sí, vamos con un poco de retraso, pero vamos a recuperar el tiempo perdido.

Apuntaba que hace falta dinero. ¿A qué puertas están llamando para conseguir mecenas?

En todas partes, allí donde hay gente que tiene la posibilidad de hacer donaciones. Puede ser en los Estados Unidos, con empresas, con personas que se interesan por la cultura española, en Latinoamérica, también en España. Tenemos amigos en España. Todos los museos, también el Prado, reciben donaciones.

Pero en Europa el modelo es diametralmente opuesto al americano, aquí se financian con dinero público. ¿Cuál es mejor sistema?

No se puede decir cuál es mejor. Son dos sistemas diferentes y no van a cambiar. No sirve de nada preferir uno u otro.

Pero aquí en Europa cada vez se mira más a los modelos americanos de mecenazgo.

Es difícil cambiarlos. Hace centenares de años que el sistema estatal funciona en Europa, y habría que cambiar toda la psicología, la forma de pensar de mucha gente. Hay muchas instituciones en los Estados Unidos que miran a Europa con envidia, un telefonazo al ministro de Cultura es más fácil que treinta cenas con personas que van a dar o no dinero. En ambos sistemas hay ventajas y desventajas.

¿Cómo serán los museos del futuro?

No creo que haya una gran diferencia con los de hoy. Habrá momentos fáciles y difíciles, pero no cambiarán demasiado.

¿Peligra la cultura en los tiempos de Trump?

¿Quién sabe? No vamos a hablar de política ahora.

Pues volvamos al mecenazgo. Supongo que conoce a Plácido Arango.

Sí, es un hombre muy culto, extraordinario. Fue presidente de la Fundación Princesa de Asturias y ha hecho una importante donación al Museo del Prado.

Y otra más recientemente al Museo de Bellas Artes de Asturias.

No lo sabía.

Puede que tenga oportunidad de verle en Oviedo. ¿Vendrá a la ceremonia?

Sí, por supuesto, allí estaré, ya tengo la fecha anotada en mi agenda.