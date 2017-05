«El día que los abuelos decidan hacer huelga se paralizará el país»

Economista y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Ignacio Buqueras es asimismo empresario, presidente de honor de la Fundación Independiente, del Círculo Catán de Madrid y de la Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales. Pero en esta ocasión responde a su calidad de invitado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO, pues hoy dispensará bajo esa instancia y en colaboración con el Ateneo Jovellanos, una conferencia que glosará el libro que ha escrito junto a Jorge Cagigas, titulado 'Dejemos de perder el tiempo. Los beneficios de optimizar los horarios'. Será a las 19.30 horas. Epígrafe que remite a su ocupación desinteresada desde hace tres lustros al frente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su normalización con los demás países de la Unión Europea, así como presidente de Arhoe (Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles).

¿De dónde le surgió esa inquietud por la racionalización de los horarios laborales?

De esta singularidad española que se caracteriza por la impuntualidad, que se advierte en cualquier acto, dando por supuesto que diez minutos de retraso forman parte del protocolo. Lo veo incluso más en Madrid, lugar en el que resido desde hace cincuenta y tres años, que en Cataluña, donde no es tan acusada. Se penaliza la puntualidad. Y, sin embargo, eso es algo que no sucede en los toros, en el fútbol o en el AVE. Después de Japón, España tiene el servicio ferroviario más puntual del mundo, lo que quiere decir que cuando queremos, podemos ser puntuales.

En el prólogo de su libro, que firma Juan Rosell, presidente de la CEOE, se cita a Confucio, reproduciendo una frase del histórico pensador chino: «Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida...». Con los tiempos que corren, ¿no es una apelación demasiado idealista?

Del dicho al hecho siempre hay un trecho. Pero lo que sí podemos abordar es la atención en el trabajo a unos horarios más flexibles, que comprendan las problemáticas personales y hagan que el trabajador se sienta más a gusto, lo que por otro lado repercute en una mayor rentabilidad empresarial. Está probado. La primera empresa del Ibex 35 que puso en marcha esa iniciativa fue Iberdrola en 2007, siendo ya presidente Sánchez Galán. Se logró la satisfacción de la gente y se incrementó la productividad.

En 2005, el Gobierno de Rodríguez Zapatero suscribió el Plan Concilia, que se acercó a esta cuestión. ¿Una cosa es la ley, y otra su aplicación?

Es cierto, no son la misma cosa. En los últimos cuarenta años, el ministro Jordi Sevilla, del Gobierno de Zapatero, ha sido de los pocos que se han interesado por este asunto. Aunque también hemos felicitado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por adelantar la hora de los Plenos. Son pequeños detalles positivos que van contribuyendo a favor de esta racionalización.

No obstante, usted mismo indica que esa racionalización puede tener interpretaciones diferenciadas e incluso antagónicas...

Es verdad, puesto que no todas las circunstancias son semejantes. Hemos de tocar con los pies en el suelo. En todo caso, creo que es importante que esa racionalización comience ya desde las edades escolares, que se aprenda pronto a valorar el tiempo. Gandhi decía que «un minuto que pasa es irrecuperable». Y eso concierne por igual al Rey que al pobre que duerme en un banco del parque. Todos hemos de vivir ochenta y seis mil cuatrocientos segundos cada día. Es necesaria una reflexión sobre ello.

Una de sus críticas apunta hacia lo que llama «la cultura del presentismo»; es decir, la falsa idea de que permanecer más tiempo en el lugar de trabajo, aunque sea sin hacer nada, resulta beneficioso a efectos productivos.

Me ha ocurrido recientemente en un Ministerio. Allí estaban los colaboradores del ministro, esperando, «hasta que nos dicen que ya se ha ido». También es costumbre en el ámbito de las empresas privadas. Eso no es propio de una país del siglo XXI. Como tampoco lo son los interminables almuerzos de trabajo. Y, en otro sentido, según un estudio presentado hace pocas fechas, somos líderes en baja natalidad, en separaciones matrimoniales y en fracaso escolar. Pudiera parecer que no guarda relación, pero la tiene y mucha con nuestros horarios. No disponemos del tiempo indispensable para responsabilizarnos de la familia. En ciudades como Madrid, se añade el hecho de que para trasladarse al trabajo se puede perder una hora en el transporte. Lo solucionamos acudiendo a los abuelos para que cuiden a nuestros hijos. Si un día los abuelos deciden hacer huelga se paralizará el país.

Es presumible que para alcanzar esa racionalización horaria resulte conveniente el acuerdo entre empresarios y sindicatos, ¿no?

La idea va penetrando en el tejido empresarial, y en las medidas que firmaron el PSOE y Ciudadanos, y después el PP y Ciudadanos, se contemplaba esta dimensión. Aunque las palabras han de pasar al marco de las realidades. En mi última etapa como presidente de Arhoe, también alcanzamos un acuerdo con CC.OO. y UGT, que antes se habían resistido. Pero creo que han de involucrarse más.