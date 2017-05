Peter Handke: «Babel no fue una maldición, fue lo contrario»

El escritor y cineasta austriaco Peter Handke (1942) está en España para celebrar su elección como doctor 'honoris causa' que le concede la emblemática Universidad de Alcalá. El reconocimiento coincide con el rescate de los ensayos 'Contra el sueño profundo' (Nórdica) y 'Peter Handke y España' (Alianza). En edición de Cecilia Dreymüller, reúne fragmentos de las obras en las que Handke ha plasmado su visión de nuestro país, entrevistas y textos de autores españoles sobre su obra.

Candidato recurrente al Nobel y admirador confeso del lenguaje de Cervantes, Handke aspira «a ser un escritor universal, no internacional, y de todas las almas y versiones de las lenguas, la mía es la versión alemana», aseguró, y no cree que la confusión lingüística de Babel «fuera una maldición». «Lo de la Torre de Babel no fue una gran catástrofe; al contrario, que existan miles de lenguas es uno de los grandes tesoros de humanidad» aseguró.

Handke estima que «el arte y la literatura son un equilibrio musical tragicómico, muy difícil de lograr». Si bien su pluma fue apestada por su postura en favor de Serbia y su condena del bombardeo por parte de la OTAN en los noventa. Sus opiniones y obsesiones sobre aquel conflicto están en 'Un viaje de invierno a los ríos Danubio, Sava, Morava y Drina, o justicia para Serbia', (1996) y 'La noche del Morava', (2008).

El autor aprovechó su paso por Madrid para incidir en que ni es comentarista político ni periodista para eludir todas las cuestiones sobre la actualidad, aunque avisó sobre la posibilidad de declaración de independencia unilateral de Cataluña: «Me da miedo». Lo dice con su gesto adusto alguien que cree que «la alegría es sospechosa».