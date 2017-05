«Es más importante un buen maestro de escuela que uno de Universidad»

Se jubila. Deja la Universidad, pero no piensa ni por asomo dejar de trabajar. La Historia, y en especial la que acontenció allá por el siglo XVIII, es una de las pasiones de Álvaro Ruiz de la Peña, pero no la única. Tiene más. Empezando por la de reír a mandíbula batiente, siguiendo por el ciclismo y el fútbol y acabando por el gusto por el debate y la opinión. En todo eso no hay jubilación que valga. «Toda la vida me reí mucho y pienso seguir haciéndolo», dice quien dirigiera el Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII y profesor de Literatura Española. Hoy (12 horas), en el paraninfo de la Universidad de Oviedo, recibe un homenaje.

O sea, que se ha reído mucho.

Le explico: en la Universidad hay momentos de aburrimiento feroces, la vida departamental, las reuniones, todo este tipo de cosas, pero también me he divertido mucho, en clases, en la investigación. Si no te diviertes tú, los demás no se pueden interesar por lo que haces. Tienes que ir a clase con ánimo de entretener.

¿Cuándo descubrió que esa es la manera?

Lo supe toda la vida. Está en el gen familiar. Tuve una infancia muy feliz. Con mis tíos, mis padres, que eran músicos, actores de teatro, nos hemos reído mucho. Y eso es un plus, es como si vas metiendo dinero en el banco y tienes unos ahorros de vitalidad y energía muy grandes.

Deja la Universidad, ¿recuerda cómo fue su primer día?

Yo acabé la carrera e inmediatamente empecé a trabajar en los institutos de Salas y Avilés, pero como no tenía certificado de buena conducta, me echaron. Fue en el 72-73 y el mejor regalo de boda. Entonces José Miguel Caso me llamó y me invitó a trabajar con él en el siglo XVIII y una vez que te metes, no puedes salir. Y hasta hoy, con excursiones al XIX y al XX.

¿Por qué ese flechazo con el XVIII?

Es el principio de la modernidad. Se ponen las bases de lo que es la sociedad moderna con la Ilustración, que es un cambio de paradigma en la visión del mundo, de la economía, de la cultura. Y a partir de ahí, el liberalismo político que surge en Asturias y España a finales del XIX es el que moderniza este país.

Vaya, que no nos vendría mal mirar hoy un poquito más atrás.

Conocer el pasado es fundamental, pero en España hay un desprecio por la Historia. No sé quién es culpable, imagino que los planes de estudio. La gente no sabe Historia cuando debería ser algo fundamental. Si preguntas a cualquiera por los reyes del XIX no te los dice nadie.

¿Y no ve a los universitarios de hoy por romper esa dinámica?

Los veo desconcertados. Ha habido un choque de trenes entre la cultura académica y la del inmediatismo, el Twitter, Whatsapp, redes sociales. Hay un conflicto ahí de una brusquedad terrible, y eso a los alumnos les afecta. Y no sé cómo va acabar. Pero creo que no muy bien.

¿No es optimista?

No lo puedo ser. Los acontecimientos en el mundo tampoco incitan al optimismo. Pero soy un pesimista alegre, que es lo que me salva.

¿Y cómo arreglamos esto?

Lo primero que haría sería meter a todo el mundo, incluidos alumnado y profesorado, dos meses a discutir sobre un modelo de educación, que afecte no solo a la Universidad sino a todos, también a la Primaria. Me parece más importante un buen maestro de escuela que un maestro en la Universidad. Los profesores deberían estar mejor pagados. No me interesa la política, pero jamás voy a dejar de opinar, ni me voy a callar la boca.

¿Qué va a hacer ahora ya jubilado?

Estoy acabando un libro por encargo que no tiene nada que ver ni con la Universidad ni con los siglo XVIII ni con nada. Es una especie de reality social, no un ensayo, sino un reportaje en el que salen a la luz defectos como la deslealtad, la soberbia, la falta de empatía en la sociedad actual. No sé si me van a romper la cara.

¡Le van a romper la cara!

Conste que todo está documentado, por si hay alguna querella.

Y hoy un homenaje.

Es un trago. Lo digo con sinceridad. Soy un tipo emotivo y tengo mucho pánico a que se me deslice una lágrima. Vengo de una época de funerales, así que voy lloradísimo, pero me van a cantar el 'Gaudeamus' y me toca la fibra. No sé cómo voy a aguantar.