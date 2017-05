Juan Pablo Fusi Aizpurúa (San Sebastián, 1945), historiador experto en nacionalismos de amplísima trayectoria, se estrenaba ayer como jurado de los Premios Princesa de Asturias.

Vivimos tiempos convulsos. ¿Cómo van a pasar a la Historia?

Usted lo ha dicho, como tiempos convulsos. Con la famosa crisis parece haberse cerrado un ciclo de gran optimismo y prosperidad para España. Desde 2007 se vivió el fin de fiesta y ahora estamos en un periodo de más inestabilidad política e incertidumbre por el problema catalán.

¿Cuál es la solución al problema catalán?

La Constitución española, que está muy bien trazada, concede un grado de autogobierno excepcional a nacionalidades y regiones. El mismo concepto de nacionalidad es suficiente. La responsabilidad está en quien desafía a ese ordenamiento.

Pero, además de ordenamientos jurídicos, hay sentimientos.

Sin duda, hay una dimensión emocional. Hay historiadores que han definido el nacionalismo como una reacción emocional de masas. Es mucho más que eso, pero claro que tiene ese componente emocional e identitario y ese tipo de reacciones son difíciles de disipar, sean cual sean las soluciones políticas.

Usted ha escrito sobre los no nacionalistas como proscritos del nacionalismo. ¿Cuál es la situación actual en Cataluña?

Conozco peor el caso de Cataluña que el del País Vasco, pero desde luego hay una parte de la sociedad catalana que es catalanista y no necesariamente nacionalista. Ha habido dos cosas: una hegemonía social de la identidad catalanista y una presión social desde arriba para proceder a la construcción nacional. Se ha primado de una manera clarísima y evidente una catalanización de la vida pública. Por todo eso, los no nacionalistas en Cataluña viven con una presión fortísima.

¿Qué pasa con los populismos de hoy? ¿Son como los del pasado?

No me puedo anticipar. He visto que historiadores, polítólogos y sociólogos franceses han utilizado reiteradamente la idea de la persistencia de la nación y la revancha de los populismos. Quizá porque muchos pensamos hace años que el mundo entraba en una etapa supranacional, el mejor ejemplo es la Unión Europea. Pensábamos que la nación había perdido como ámbito de soberanía parte de la función histórica que había tenido. Y es verdad. Los populismos de hoy no son los de antaño, pero, como con todo, hay que esperar. No sabemos si son la expresión de un malestar inmediato o si están ahí para durar. No todos son iguales, de extrema derecha, de izquierda radical, de protestas contra el sistema...

¿Cuál le preocupa más?

En el caso de Francia, el Frente Nacional; en España, los populismos antisistema; en el caso de Estados Unidos, los vinculados a Trump. Estamos ante dimensiones nuevas que lo hacen todo incierto, imprevisible y azaroso.

¿La respuesta es el modelo de la democracia liberal?

Creo que sí. ¿Cómo puede haber una sola persona de los siete mil millones que somos que no crea en la libertad individual, la prosperidad económica, la justicia social y la democracia?