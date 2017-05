«Me preocupa la falta de talla de los estadistas actuales»

John Elliott (Reading, Inglaterra, 1930), historiador laureado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1996, regresaba ayer a Oviedo para ser jurado de ese mismo galardón, que ahora tiene nombre de Princesa. Lúcido, entusiasta y con la risa contagiosa de un niño, el hispanista británico analiza el hoy de Trump, el 'Brexit', los populismos y los nacionalismos no sin cierto temor.

Escribió en 1963 'La revuelta de los catalanes'. ¿Qué le parece la revuelta actual?

Muy preocupante. Estoy escribiendo ahora un libro sobre Escocia y Cataluña, dos naciones sin estado.

¿Y qué es lo que quiere contar?

Estoy intentando mostrar las dos historias paralelas desde la Edad Media hasta el próximo referéndum. Son muchos siglos de comparación. Por ejemplo, la cuestión lingüística, que no tiene importancia en Escocia y sí la tiene en Cataluña.

¿Da por hecho que habrá referéndum?

Habrá referéndum, constitucional o ilegal, en los dos países.

¿Y qué le parece?

Vengo de una democracia parlamentaria y prefiero que se haga todo a través de los parlamentos. No soy muy partidario de referéndums. Antes, fue una herramienta de los dictadores para imponer su criterio y ganar la voluntad del pueblo. Desde ahí, ha evolucionado hasta pensar que representa la voluntad de pueblos enteros. Y hay muchas complicaciones en cuanto las preguntas, la manera de manipular los resultados. Hay que pensar en cuánta gente vota, porque a veces es una minoría, y a veces se impone cuando la mayoría no tiene ganas de acercarse a las urnas. Tiene muchos problemas. Mire lo que pasó con el 'Brexit'.

¿Cómo está cambiando Europa?

Creo que es un cambio profundo el que se está produciendo en Europa. Hay un nuevo populismo, y por eso me alegro de la elección de Macron como presidente en Francia. Los liberales moderados no se oyen tanto en este momento. Los populistas se expresan con más energía que los liberales, que tienen que recuperar su espacio.

Usted, que conoce bien España, ¿cómo nos ve ahora?

Es un gran alivio que por fin tengan un Gobierno.

Y en medio de todo esto, aparece Trump.

Trump es Trump.

¿Y quién es Trump?

Es un joven sin educación.

¿Hacía dónde vamos con la llegada de los populismos?

Como historiador, soy muy consciente de las contingencias, los accidentes que se pueden producir en cualquier momento. Por eso es muy difícil predecir. Sé cómo cambian las cosas por una personalidad o un hecho inesperado, por ejemplo. No me gusta profetizar, pero me preocupa la falta de talla de gran parte de los estadistas europeos o incluso mundiales en este momento. Angela Merkel destaca por saber tener una visión concreta y ser inteligente como política. Hace falta este tipo de gente en este momento.