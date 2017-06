El festival Tsunami de Gijón traslada sus conciertos del viernes 28 de julio al patio de la Universidad Laboral

El Festival Tsunami de Gijón concentrará en el patio de la Universidad Laboral sus principales conciertos, aunque mantendrá una sesión vermú gratuita en la plaza Mayor el viernes 28, seguida de una actuación, también gratuita, en el Skate Park de Cimavilla. El alto ritmo en la venta de abonos, unos 6.000, dejaba pequeña la mencionada plaza para los conciertos del viernes, que eran gratuitos.

Los cociertos quedan como sigue, aunque pendientes de fijar los horarios definitivos

El viernes actuarán:

En Laboral: Toundra (con orquesta), Desakato, Sexy Zebras, Acid Mess, Last Titans.

En sesión vermú de la plaza Mayor (gratuito): Joey Cape, True Mountains y Dani Llamas.

En Skate Park (gratuito): Misiva y The Garage Van.

El sábado actuarán:

En Laboral (dos escenarios): The Offspring, Pennywise, Graveyard, The Sounds, Berri Txarrak, Talco, KADAVAR, Los Tiki Phantoms, Jardín de la Croix, Sam Alone & the Gravediggers, FAVX, VULK, Las Eléctricas y Carisma.