El intenso calor fue ayer el peor aliado del medio centenar de escolares del colegio El Quirinal de Avilés que aguardaban con una emoción contenida la llegada de la Reina. Dos de ellos, Jorge Alonso y Mario Taboada, se abanicaban minutos antes de la aparición de doña Letizia. «Estoy nervioso, pero también muy contento, es una suerte que venga aquí y no a otra escuela de Asturias», aseguraba Mario.

La inquietud inicial dejó paso a las caras de felicidad en cuanto doña Letizia traspasó la puerta de hall del centro y se aproximó a los niños, quienes a pesar de la vergüenza de ser enfocados por todas las cámaras, se arrancaron a intercambiar unas palabras con ella. «Es muy parecida a como me la imaginaba de verla por la tele y además muy cercana», coincidían los niños una vez de vuelta a sus clases. «¡Y muy guapa y buena persona!», exclamó por su parte Fernando Pérez, de cuarto de Primaria.

La Reina causó una grata impresión entre todos los pequeños, quienes sin embargo huyeron de comparaciones respecto a otro famoso que conocen muy bien: Hugh Herr. En menos de un año, estos estudiantes de El Quirinal han tenido la oportunidad de conocer a la Reina de España y al 'hombre biónico' galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica 2016. sobre el que basaron sus trabajos. «Ella es muy importante, pero él muy valiente», señalaba Claudia Fernández.

«La Reina es muy importante, pero Hugh Herr es muy valiente», decía un niño

Doña Letizia recibió unos mensajes cifrados para la Princesa Leonor y la infanta Sofía

Doña Letizia recogió además de manos de los niños un regalo muy especial que prometió entregar a su destinataria: la princesa Leonor. Los mismos artífices de los dibujos dedicados a Herr elaboraron una versión para entregar a la futura reina de España en la que recogían los valores que aseguran compartir con ella.

Ya en los alrededores del centro, un grupo de ciudadanos curiosos que se fue haciendo cada vez más numeroso a lo largo de la mañana esperaba su turno para ver, aunque solo fuese por unos instantes, de cerca a la Reina. Unos tímidos vítores indicaron su salida a los presentes en las filas de atrás, que no pudieron alcanzar la mano de doña Letizia cuando esta se acercó a saludarles.

La Reina se detuvo unos minutos a hablar con Raquel Murias, una vecina de Avilés que le explicó de primera mano la situación de una de sus nietas, quien se encuentra en una difícil situación y para la que pidió la concesión de una vivienda en unas condiciones adecuadas. «La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna y eso mismo es lo que le he dicho a ella», explicaba la mujer. Doña Letizia le facilitó una tarjeta de contacto de su jefe de Secretaría y la animó a que enviase una carta con todos los detalles para examinar minuciosamente la situación. Con este cercano episodio y entre los vítores de los niños que aún coreaban el nombre de la Reina, la acción se trasladó a Langreo

Faltaba una hora para la visita de la reina de España al IES Jerónimo González de Sama de Langreo y algunos vecinos comenzaron a acercarse hasta el centro educativo. «Vamos a ver la Reina», explicaba Angelita Alonso, que acompañada de unas amigas degustaba un helado para combatir el calor. Para ellas fueron los primeros puestos frente al centro educativo.

A escasos metros, la visita de Su Majestad era menos aplaudida. Y es que en el colegio Gervasio Ramos los más de 200 alumnos de Primaria no podían disfrutar de su fiesta de fin de curso. La seguridad de la Reina había prohibido la celebración. Una medida que no gustó a los organizadores que, después de varios meses de preparación, decidieron trasladar la fiesta de convivencia a principios del próximo curso escolar. Al otro lado, el centro José Bernardo casi vacío, ya que los mismos motivos de seguridad obligaron a celebrar la fiestas de graduación en La Felguera. Además, los alumnos no pudieron acudir a los centros en coches particulares ya que la única entrada a la zona escolar estaba desde primera hora de la mañana restringida. Un disgusto para algunos que otros perdonaban ante su ilusión de ver a la Reina.

Mientras, dentro del Jerónimo González, los hombres de traje se mezclaba con escolares y profesores inquietos para que todo estuviese en orden. Dejando constancia de todo ello tres alumnos de 2º de Bachillerato que, con sus cámaras de vídeo en mano, ejercían de reporteros privados para el colegio. Miguel Juan, Silvia Begega y Javier Barbao vieron a su Reina desde detrás de una cámara para que todo el colegio pueda recordar ese día siempre.

«¡Guapa, guapa...!». Los gritos de decenas de langreanos confirmaban la llegada de la Reina a Sama. Los nervios se apoderan de los alumnos de varios centros educativos asturianos que participaron en 'La aventura de los clásicos con Mary Beard'. Doña Letizia se paró con cada uno de ellos, agradeciendo el esfuerzo. Los alumnos del IES Sánchez Lastra de Mieres le entregaron dos mensajes cifrados para la princesa Leonor y la infanta Sofia: «¿No serán muy difíciles?» les preguntó la Reina. Kevin de la Riba, alumno de 4º de la ESO, sacó sus conclusiones tras el contacto: «Es muy sencilla, cercana y amable, es como una persona más». A la salida de nuevo los langreanos gritaban a la Reina: «¡Asturianina!» «¡Guapa!». Ella se acercó a saludarlos y agradecerles su cariño.