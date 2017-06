La Universidad de Oviedo lidera una investigación sobre el Quijote en el teatro

La Universidad de Oviedo liderará un proyecto internacional de investigación sobre las recreaciones teatrales del Quijote en Europa desde el siglo XVII hasta la actualidad. En la iniciativa denominada 'Q Theatre - Theatrical Recreations of Don Quixote in Europe' participan otros seis centros universitarios de cinco países: las universidades de Florencia y Turín (Italia), la University of Sussex (Reino Unido), la Universidade Nova de Lisboa (Portugal) y la Université Jean Monnet Saint-Étienne (Francia). Será coordinado desde la institución asturiana por Emilio Martínez Mata, director del Grupo de Estudios Cervantinos (GREC).

El anuncio lo hizo ayer el rector Santiago García Granda, acompañado por Martínez Mata y por Enrique Jáimez, gerente del Clúster de Energía y Medio Ambiente en el Campus de Excelencia Internacional, quien colaboró en la preparación del proyecto. La Unión Europea a través de su programa Europa Creativa aportará cerca de 200.000 euros para la financiación del proyecto y revela, en palabras del rector, «que las Humanidades también pueden captar recursos económicos para la Universidad». El presupuesto total es de 350.000 euros y la institución aportará el resto, «una buena inversión para un proyecto investigador de esta importancia», dijo el rector.

García Granda y el coordinador del GREC destacaron como muestra de la excelencia del proyecto el hecho de que a la mencionada convocatoria fueran presentadas 430 solicitudes, obteniendo financiación solo 66. «Lla única liderada por una universidad es la nuestra», señalaron.

Los objetivos de la iniciativa son, por un lado, analizar la recepción de la obra cervantina en el teatro europeo y promover el acercamiento de creadores y público en general a las adaptaciones del Quijote como medio para comprender su papel en la conformación de la cultura del viejo continente.

Las actividades programadas en el proyecto 'Q Theatre' comenzarán el próximo septiembre y se extenderán a lo largo de dos años. Durante su ejecución se realizarán cuatro seminarios académicos y se estrenarán seis montajes escénicos inspirados en la novela de Miguel de Cervantes, además de la edición de un libro monográfico sobre la recepción del Quijote en el teatro europeo.

Uno de los ejes de desarrollo de la iniciativa es el de la creación de una página web en la que se incluirá una base de datos sobre las recreaciones teatrales cervantinas y servirá como herramienta para investigadores, dramaturgos y público interesado. Se ofrecerán en edición digital tres textos de adaptaciones quijotescas y se publicarán en papel nueve obras dramáticas. El propósito final es "establecer una red de expertos y crear un contexto coherente para la comprensión del Quijote», explicó Martínez Mata.