Una oscura sombra que nos acecha

La Semana Negra ultima los preparativos de su trigésima edición. Lo hace presentando su cartel y dando más detalles de la programación que llevará a cabo entre los días 7 y 16 de julio en los antiguos astilleros de Naval Gijón. Literatura, cómic, poesía, fotografía y música nutrirán un programa que pone el foco en la violencia machista, los refugiados, el cambio climático y la situación de vulnerabilidad de los niños.

Estos últimos son, gracias a la voluntad de la ilustradora Carme Solé, los protagonistas del cartel que, dibujado en blanco y negro, promocionará la Semana Negra de Gijón dentro y fuera de nuestro país. Una niña acechada por una sombra es el motivo elegido por la artista, dos veces Premio Nacional de Ilustración (1979 y 2013), quien visitó el año pasado el certamen gijonés para mostrar su proyecto 'Why?' de solidaridad con los niños maltratados y ahora se convierte en la primera mujer en firmar su cartel. «La niña somos nosotros y la sombra ominosa es el enemigo, y no voy más allá...», apuntó el director del Comité Organizador, José Luis Paraja, en el acto de presentación celebrado ayer. «Mantenemos la idea de intercalar la autoría de un autor nacional con la de uno de fuera de nuestras fronteras y, tras la participación del italiano Lorenzo Mattotti el año pasado, pensamos inmediatamente en Carme Solé», apuntó el director de Contenidos, Ángel de la Calle. Ambos responsables coincidieron en destacar la «enorme fuerza» de la obra elegida, a cuya autora le dieron los parámetros de trabajo habituales: que se tratara de un cartel turístico, no sexista ni violento.

126 autores en la 30 edición

A falta de poco más de dos semanas para que en los antiguos astilleros de Naval Gijón empiece la fiesta que envuelve la reivindicación con cultura, se van descubriendo nuevas actividades y autores invitados. Ángel de la Calle adelantó que, junto a la muestra que firme el fotoperiodista Javier Bauluz y la de cómic titulada 'Visualizando el maltrato: la violencia de género en el cómic', habrá dos de fotografía, una dedicada a la UTE de Villabona y otra a la labor de los sastres, como oficio artesana que «también es cultura» y que centrará el debate de, al menos, una mesa redonda y la temática de un libro.

Un nombre propio de esta XXX edición será el de Ángel González, cuya última visita a la Semana Negra fue hace una década. Si bien aún los responsables no concretaron qué actividades se harán en su recuerdo ni cuándo serán. Tampoco qué tratarán las mesas redondas que se celebren bajo el paraguas del Aula Semana Negra, que este año cuenta con el apoyo del Ayuntamiento ovetense y suma a su nombre el de la Universidad de Oviedo

Lo que sí confirmaron fue la participación de 126 autores, cifra que aún crecerá algo en los próximos días. «La idea este año es mezclar a gente nueva o muy nueva con autores consagrados que vinieron a la primera edición siendo desconocidos», explicó el director de Contenidos, señalando tres nombres propios: Juan Madrid, Jorge Martínez Reverte, José Luis Muñoz, todos con nuevos trabajos bajo el brazo. Junto a ellos estarán Marta Robles, la sueca Cecilia Ekbäck, el noruego Geir Tangen, Manuel Jabois, Ignacio del Valle, Emiliano Monge o Rosa Montero. Y aún queda mucho por descubrir.