El premio de la discordia enfrenta a los eurodiputados asturianos

Más que concordia, el último Premio Princesa de esta edición de los galardones sembró ayer la discordia entre quienes son o han sido eurodiputados, con opiniones enfrentadas a propósito de la conveniencia de este galardón que, si todo marcha según lo previsto, recogerán el próximo mes de octubre en el ovetense Teatro Campoamor el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y su homólogo de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En el grupo de quienes aplauden sin fisuras el reconocimiento se situó el ex eurodiputado gijonés del PP Salvador Garriga, quien calificó la concesión del galardón de «una buena noticia», ya que «se distingue que la UE ha jugado un papel fundamental en la resolución de conflictos, incluso implicándose financieramente y muchas veces sin visibilidad».

Y si para Garriga se trata de un premio muy merecido sin ambages, el impulsor de la candidatura, el eurodiputado socialista Jonás Fernández, no ocultó que «el proyecto europeísta atraviesa un momento complicado con la crisis económica, la de los refugiados, la salida del Reino Unido... Y todas estas tensiones han generado un auge de los populismos y los movimientos xenófobos. Hemos estado cerca del abismo, pero, afortunadamente, tras las elecciones francesas, la sangre no ha llegado al río». Así que, a su juicio, este galardón debe servir como «punto de apoyo para relanzar el proyecto europeísta». Y qué mejor momento que «coincidiendo con el 60 aniversario de los Tratados de Roma». Una opinión que comparte el también socialista Antonio Masip, que tampoco oculta que ha habido decisiones erróneas como «el acuerdo con Turquía, que fue muy lamentable», y «problemas graves como la crisis migratoria», pero que considera que «el premio resulta oportuno» toda vez que «la UE sigue trazando el camino y siendo un ejemplo a seguir frente a países como Estados Unidos, donde las cosas cada vez están peor. Así que no debemos ensimismarnos, pero sí celebrarlo y proclamar los valores que dieron origen a la Unión».

Y, fuera del ámbito político, el Comité Ejecutivo del Movimiento Europeo de Asturias, reunido en la tarde de ayer, quiso expresar «su satisfacción por este reconocimiento y su identificación antigua con los valores que se han reconocido con este tan justo y oportuno galardón».

Hasta ahí los defensores de uno de los premios más polémicos de las últimas ediciones de los Princesa. Porque, en opinión de Laura González, quien fuese europarlamentaria de Izquierda Unida, «esos principios que pasaban por preservar la paz después de dos guerras y por la defensa del Estado del Bienestar y los Derechos Humanos han degenerado y, si bien la UE empezó con buen pie, ahora está en total declive y sus grandes objetivos se han frustrado».

También a su compañera de formación Ángela Vallina le parece que «estamos ante la institución menos idónea para recibir este premio», con «su actual orientación belicista o la crisis de los refugiados, sus políticas de recorte y de austericidio».

Y todavía más allá fue la europarlamentaria de Podemos Estefanía Torres, para quien «la UE debería estar más cerca de una condena mundial por violación sistemática de los derechos humanos que de un Premio Princesa». Y, así, recordó que «en los últimos tres años han muerto más de 15.000 personas tratando de alcanzar nuestras fronteras. No sé qué tipo de concordia representa una institución que rescata bancos, pero no personas. Es una broma pesada».

Y es que, según Torres, estamos ante «la UE de los muros, sumergida en una crisis de valores, cada vez más opaca y menos democrática. Un lugar donde los 'lobbies' empresariales campan a sus anchas y donde lo que importa cada vez menos es el bienestar de la gente. Quien ha propuesto este premio y quien lo ha concedido demuestra lo lejos que está del clamor de la ciudadanía».

El alegato final fue de su compañera en las filas moradas Tania González: «Después de imponer recortes sociales que han empobrecido a las clases medias y populares europeas y deportar a miles de personas que escapaban de la guerra, no parece que este sea el mejor año para premiar a la UE por su espíritu de concordia».