La plaza de toros de Las Ventas deberá reformarse para acoger conciertos

La plaza de toros de Las Ventas iniciará unas obras para mejorar las condiciones de seguridad del recinto que no afectarán a la temporada taurina, ya que se acometerán en diferentes periodos para no interferir la «actividad principal», según explicó ayer el portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido. Estas obras, sin fecha prevista de inicio, se acometerán después de que el Ayuntamiento haya alertado en varios requerimientos de la necesidad de aumentar las exigencias de seguridad del recinto para los eventos no taurinos. «Se va a hacer sin la interrupción de ninguno de los festejos taurinos que estaban previstos».

La actividad taurina continuará en Las Ventas con la celebración de todos los eventos previstos, incluida la próxima Feria de Otoño y la Feria de San Isidro 2018.

«Vamos a hacer las obras en periodos en que no haya interferencia con los festejos taurinos o las haremos también en varios años, como sea, evitando que se interrumpa la actividad principal de la plaza, que son los festejos taurinos», comentó Garrido.