Pilar Abel, supuesta hija de Dalí: «Estoy muy segura de quién soy, no voy a por el dinero»

Pilar Abel, la supuesta hija de Salvador Dalí, ha declarado durante una entrevista en la cadena COPE que está "muy segura" de quién es, al tiempo que ha afirmado que no va a por el dinero en herencia del famoso pintor.

Abel, que lleva desde 2007 intentando demostrar que es hija de Dalí, ha contado en el programa 'Herrera en COPE' que no le interesa la herencia millonaria que puede recibir si se confirma la paternidad, pues lo importante para ella es que sabrá su identidad y "veré una sonrisa en mi madre".

Y todo ello a sabiendas de que, este pasado lunes, un juzgado de Madrid había ordenado exhumar el cadáver del artista para extraer muestras biológicas de ADN y así determinar el resultado de la identidad.

Abel reconoce que lo más duro para ella ha sido que "la gente no me crea y que me hayan escondido las pruebas que me he realizado". Afirma que se siente "rara, triste y alegre" pero también agradecida de que "al menos una juez me ha escuchado".

Recuerda que no fue su madre sino su abuela la que le dijo que era hija del pintor, y afirma que paseaba por donde estaba él pero nunca se acercó a hablar, "nos mirábamos pero palabras no había". También ha declarado en la COPE que los responsables de la Fundación Dalí nunca se han dirigido a ella pero aclara que no tiene nada contra ellos.