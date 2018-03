Los acertijos gráficos de Pablo Amargo Minimalista radical y creador de 'haikus visuales', el reconocido ilustrador repasa su trayectoria en el Museo ABC. Paradojas y dobles sentidos se despliegan en sus inquietantes y delicados dibujos, habituales en The New Yorker o National Geographic MIGUEL LORENCI Madrid Jueves, 15 marzo 2018, 19:10

«Menos es más» fue el lema del arquitecto Mies Van der Rohe. Para el ilustrador Pablo Amargo (Oviedo, 1971), «menos es mucho más». Muy reconocido y galardonado, el internacional creador asturiano es firma habitual en medios como The New Yorker, The New York Times o National Geographic. Recala ahora el Museo ABC para presentar ‘Mancha mínima, idea máxima’.

Es una selección de sus inquietantes «adivinanzas gráficas», con dibujos originales de sus dos publicaciones más recientes y premiadas –’Cats are Paradoxes’ y ‘Casualidad’– que se muestran junto a otros trabajos realizados para diversos medios. Unos raros, delicados y paradójicos acertijos trazados con tinta china y línea clara, ‘haikus visuales’ que invitan al espectador «a imaginar un antes, un presente y un después».

Reconoce Amargo que si algo destaca en su trabajo es «la capacidad para mostrar la extrañeza del mundo». Sus ilustraciones nacen del proceso íntimo del dibujo a lápiz sobre papel. El germen es lo que el artista denomina «microramas», unos apuntes que reelabora luego «persiguiendo las paradojas y los dobles sentidos visuales». De ahí los diferentes niveles de significación de los dibujos de Amargo y su afán por jugar con la percepción y los sentidos del espectador, su gusto por el detalle, las situaciones cotidianas y la sorpresa. Siempre sin traicionar su apuesta por «la línea continua, neutra, limpia y funcional, sin adjetivos y sin presión» que él mismo relaciona con las grabados japoneses y que han hecho de Amargo uno de los más prestigiosos, reclamados y reconocidos ilustradores de la escena internacional.

Su minimalismo radical, su rigor cromático y estético, contrapuesto a la sencillez solo aparente de sus dibujos, hacen de sus diseños intrigantes y sutiles paradojas que escapan al primer golpe de vista. «Las ilustraciones de Amargo hablan y expresan por sí solas sin necesidad de palabras, a modo de haikus visuales del mundo moderno», dicen los responsables de la muestra, que incluye piezas expuestas en Affiche 2017.

Sudoku gráfico

Amargo se toma cada dibujo «como un acertijo, un reto y un sudoku gráfico con una solución única y accesible para un ojo experto en arte y para un niño de seis años».

Comisariada por el propio artista, la muestra exhibe por primera vez las ilustraciones originales de dos libros determinantes en su carrera. En ‘Cats are Paradoxes’ (Jot Down Books) no hay texto. Por sus páginas pululan los gatos negros, «mininos flexibles y en estado de asombro permanente» que Amargo dibuja en habitaciones vacías, salones majestuosos, jardines, calles y piscinas, sobre los tejados de París, ruinas romanas o puentes venecianos.

Los dibujos de ‘Casualidad’ (Barbara Fiore Editora) generan nuevas preguntas sobre unos textos de Pepe Monteserín que Amargo ilustra en un inusual formato vertical. Con insólitas tipografías y colecciones de cometas, veletas y molinos de todo mundo, son «una búsqueda de la extrañeza, el misterio y la ironía de las imágenes».

«Antepone la inteligencia gráfica a los fuegos artificiales, bebe de referencias sin depredarlas y construye significados mimando la forma. Es un ilustrador raro, pero capaz de abrirse paso entre la banalidad de la tendencia y la de los propios imitadores que empiezan a ser legión. Sin él es difícil entender qué ocurre en la ilustración gráfica actual», dijo el jurado del Premio Gràffica, que Amargo ganó en 2016 «por su contribución a la cultura visual».

Premio Nacional de iIustración en 2004, Amargo se licenció en Bellas Artes en Salamanca. Colaborador de The New York Times, The New Yorker, National Geographic, Jot Down Magazine y varios diarios españoles, Amargo diseña carteles, cubiertas de libros y publicaciones, materiale publicitario y de comunicación, aunque ha destacado sobre todo en la ilustración de libros.

‘Cats are Paradoxes’ recibió en 2017 la medalla de oro de la New York Society of Illustrators, uno de los premios más prestigiosos en EEUU. ‘Casualidad’ sumó el CJ Picture Book (Corea, 2011), el Gold European Design (Helsinki 2012), y los españoles Motiva al mejor libro ilustrado, Laus de Bronze, y Junceda Iberia, los tres en 2012. En 2005 participó en la exposición ‘Ilustrísimos’ de la Feria Internacional de Bolonia, con España como país invitado. También estuvo en 2003 y 2009 en la Feria del Libro de Bolonia y en el certamen ‘Ilustrarte’ en 2003, 2005 , 2007 y 2011. Ha recibido tres veces el Award of Excellence Illustration (EE UU 2013, 2014, 2015) y la Silver Medal en 2015.