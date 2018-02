Alaska y Mario Vaquerizo: «La muerte de David Delfín y Bimba Bosé fue muy dura para nosotros» Alaska y Mario Vaquerizo estarán este sábado en Avilés junto a Manuel Bandera y Bibiana Fernández para presentar ‘El amor sigue en el aire’, un musical que analiza las relaciones de pareja MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 14 febrero 2018, 18:19

Alaska y Mario llegan a Asturias para entregarse al musical ‘El amor sigue en el aire’, que tiene casi todas las entradas vendidas para este sábado en el Centro Niemeyer de Avilés . Antes atendieron a EL COMERCIO por San Valentín para hablar del espectáculo, que le da mil vueltas a las relaciones de pareja. Aunque en este caso, la historia empieza por el final y acaba por el principio, cuando surge el amor. «Así siempre acaba bien», explicaba Mario Vaquerizo, quien se declaró enamorado de dos cosas de Asturias: «Los bollos preñaos y las Undershakers», a quienes él llevó como manager en los tiempos del Xixón Sound. El líder de las Nancys rubias, que se atreve con la interpretación en esta obra, se muestra feliz de haber superado la crisis de pareja que el pasado verano puso en riesgo su relación con Alaska. «Yo no estaba bien y lo pagaba con ella. Lo cierto es que estuve muy deprimido, la muerte de David Delfín me minó mucho, y al final, cuando tú no estás bien, la relación se resiente», reconocía. Eso sí, ahora se declara «totalmente enamorado» de Alaska, y le gustaría vivir con ella «hasta que me muera». Alaska también explicó que tanto la muerte de Delfín como la de Bimba Bosé han hecho del pasado «un año muy difícil», que les afectó a los dos y que quizás influyó en esa pequeña crisis, ahora superada. « Ni Mario estaba bien ni yo tampoco y yo lo pagaba con él», reconoce ella. Y es que cuando las cosas vienen difíciles, siempre es más complicado mantenerse unidos, pero ellos han conseguido salir reforzados de la situación. Lo demuestran sobre el escenario, plenos de complicidad.

El montaje que presentan este sábado en el Niemeyer, junto a Bibiana Fernández y Manuel Banderas, propone un viaje por todos los estados del amor, desde las primeras veces, a la estabilidad, el aburrimiento, el engaño, las mentiras, el olvido o la reconciliación. Todo ello a través de divertidas escenas y aderezado con canciones populares que ilustran todas estas etapas y se convierten en parte de la trama, informa el centro cultural. Cada episodio culmina con una canción sobre lo que haya ocurrido o incluso que da pie a la siguiente situación. Entre los temas musicales que se podrán escuchar se cuentan 'Yo no soy esa', de Mari Trini; 'Y si fuera ella', de Alejandro Sanz; 'Cómo han pasado los años', de Rocío Dúrcal; 'No puedo vivir sin ti', de Los Ronaldos; 'Han caído los dos', de Radio Futura; 'Lo echamos a suertes', de Ella baila sola, o 'Se acabó', de María Jiménez.