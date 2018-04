La Laboral ruge con Apocalyptica

El 10 de mayo de 1996 los rockeros finlandeses Apocalyptica lanzaron su debut 'Plays Metallica by four Cellos', la obra de rock instrumental que cambió para siempre el panorama de la música heavy porque se atrevieron a interpretarla con violonchelos. Ahora, la banda que creó su propio género y que lleva millones de discos vendidos y miles de carteles de 'no hay entradas' ha vuelto a la carretera para celebrar sus más de dos décadas de carrera en una serie de conciertos como el que ayer ofrecieron en el Teatro de la Laboral para deleite de sus numerosos fans.

Lleno total en la Laboral para ver a los de Hensilki que trajeron a Gijón un espectáculo muy medido y con una capacidad de sonido inusual en la Laboral. La puesta en escena y la calidad de los músicos estremece incluso a los rockeros más duros, que anoche se dieron cita en un teatro que vibró con la música colosal de la banda.

Incluso Metallica, a quien versionan con sus chelos, disfrutaron con la versión que de ellos logra Apocalyptica y que ayer sonaron en Gijón.