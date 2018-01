«Los apoyos al festival de magia son escasos» José Armas, frente al Teatro Campoamor. / PABLO LORENZANA José Armas 'El Ilusionista' Director de la VII Semana Mágica El mago ovetense hace balance de las siete temporadas de la Semana Mágica y lamenta la «falta de apoyo institucional» ALBERTO PIQUERO GIJÓN. Miércoles, 3 enero 2018, 00:10

Siete temporadas ha ido tejiendo de fantasía la iniciativa que José Armas, de nombre artístico 'El Ilusionista', auspició para deleite de chicos y grandes, poniendo Asturias en el mapa internacional de las diversas especialidades que engloban los espectáculos de magia. Hoy mismo, miércoles, será el Teatro-Auditorio de Pola de Siero (21 horas) quien ponga el marco a la jornada inaugural de la VII Semana Mágica, que se prolongará el jueves, sábado y domingo en el Teatro Jovellanos, sede central de este acontecimiento. La oferta se ha diversificado por plazas y paseos gijoneses desde el 23 de diciembre.

-¿Qué balance hace de estos siete años?

-Estamos encantados de la acogida que hemos tenido de la gente. Esta misma mañana (por ayer), en el Paseo de Begoña, había muchísimas personas con el mago Aliskim, y todos los días ha sido igual en los diferentes lugares. Los espectáculos de calle comenzaron durando una semana y ahora se extienden a tres. Igual que la gala de clausura, que empezó siendo solo una y en esta ocasión tendrá seis funciones. Supongo que ha ocurrido porque atrajimos a los mejores magos del mundo y se ha despertado una afición muy cuantiosa. El Festival de Magia de Gijón ha pasado a ser una referencia internacional.

«Hasta el pasado noviembre no sabíamos si este año se iba a celebrar el Festival»

-Sin embargo, usted ha lamentado que no cuente con una aportación económica institucional mayor.

-Hasta el pasado noviembre ignorábamos si se podría celebrar este año. Estuvo a punto de suspenderse porque los apoyos económicos que hemos recibido, pese a ser el festival de esta índole con mayor número de público en España, han sido notoriamente escasos. Con todo, lo que ya resulta incomprensible es que seamos el único festival de magia en toda España que carece de respaldo del gobierno autonómico o de la diputación correspondiente. Es algo que no ocurre ni en Vitoria, ni en León, ni en Granada, ni en Almusafes, por poner cuatro ejemplos. Ya estuvo en peligro de desaparecer el año pasado, cuando se redujo a la mitad la subvención del Ayuntamiento de Gijón, que de nuevo se ha incrementado, aunque por debajo de lo que recibíamos hace dos años. En cualquier caso, lo agradecemos.

-En lo que se refiere a los artistas de los que podrá disfrutar el público en las galas, ¿nos los presenta?

-Estará Alberto Giorgi, que viene de Italia, con un espectáculo de grandes ilusiones, en la línea de David Copperfield. Ted Kim procede de Corea del Sur y es campeón del mundo de magia. G. Alexander está especializado en prestidigitación. Y están Manolo Costa y Mindanguillo, que hacen magia cómica y serán los representantes de España en el próximo congreso mundial. Sin olvidar que la presentación estará a cargo del actor Alberto Rodríguez, que estamos seguros de que será un conductor genial.

-¿Alguna sorpresa?

-Pues, también. Hace algunos años logramos que apareciera un coche en escena con todos los magos dentro. Queremos superarnos. Esta vez surgirá de la nada una aeronave, que, además, volará.

-El viernes pasado incluyeron un espectáculo de hipnosis. ¿Hipnotizan de verdad a los espectadores o eso forma parte del secreto del sumario?

-Yo mismo me dedico a la hipnosis y puedo asegurar que no hay engaño, aunque hay incluso magos que no se lo creen. El pasado viernes hipnoticé a ayudantes de Daniel Ka. Y le seguía pareciendo imposible. La hipnosis puede favorecer que dejes de fumar o duermas mejor. Tiene una base neurocientífica.

-En general, ¿disfrutan más de la magia los niños o los adultos?

-Cada uno a su modo. Los niños lo aceptan y les parece 'guay', viven en un mundo mágico. Los adultos lo disfrutan, pero le dan más vueltas, se rompen la cabeza.