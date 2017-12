Arte trasversal de presente y futuro Alberto Valverde y María Castellanos muestran a Karin Ohlenschläger su 'Environment dress', expuesto en Laboral. / DAMIÁN ARIENZA Laboral inaugura una muestra que reúne investigación, innovación y tecnología JESSICA M. PUGA GIJÓN. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:28

«Estamos viviendo en un punto de inflexión crucial», concluyó el viceconsejero de Cultura del Principado, Vicente Domínguez, tras asistir a la inauguración de la exposición 'Next Things_Next Starts' en el vestíbulo de Laboral Centro de Arte. Lo dijo convencido de que si alguien mirara hoy cómo era internet hace diez años «le daría la risa».

Las cinco piezas que integran la muestra no son nuevas. Todas son resultado del programa de residencias de investigación y producción que Laboral y Telefónica I+D realizaron entre 2012 y 2016 bajo el título 'Next Things'. Su objetivo era apoyar ideas rompedoras acerca de la interconexión digital de objetos cotidianos e internet, lo que se conoce como el internet de las cosas. Cuestión esta que ha llamado con fuerza a las puertas de la Unión Europea hasta el punto de que la exposición inaugurada ayer está cofinanciada por el programa 'Starts' de la Comisión Europea nacido al amparo del 'Horizonte2020'. En representación de la iniciativa estaba en Laboral Luis Miguel Girao quien no dudó en incidir en la trasversalidad que estaban adquiriendo las artes, ya no solo relevantes dentro de su sector. En este sentido, el coordinador del programa 'Starts' incidió en el internet de las cosas: «Hace unos años, la tecnología procedía del mundo militar; ahora se ha invertido esta tendencia. Por primera vez en la historia, la tecnología se está desarrollando en el mundo civil».

El objetivo de la Unión Europea es lograr un mercado digital único, es decir, lograr unificar los procesos digitales dentro de los países miembros. Ahí juega un papel fundamental el programa 'Starts'. Para ello se están invirtiendo 300 millones de euros, para lograr un proyecto en el campo de la innovación que implica a pymes, usuarios y artistas.

«La Unión Europea pretende un mercado digital único», cuenta Luis Miguel Girao

Una de las facetas del programa se centra en los prototipos, ideas que podrían llegar al mercado y producir un cambio social. Aquí se adscriben los cinco trabajos que pueden verse en Laboral: 'Mapocci', 'Flone, the flying phone', 'The consortium for a slower internet', 'Environment dress' y 'Thero'. Todos podrán verse y tocarse en Laboral hasta el 18 de marzo.