Peregrinos a la contra

Caminar se asemeja mucho a la meditación o al yoga, en cuanto a que es un modo estupendo de salirnos de nosotros mismos para poder ver la realidad con la mirada limpia y no afectada. Pero para caminar no hace falta ningún maestro: basta con impulsarse hacia adelante y poner un pie delante de otro antes de caerse, salir por la puerta y seguir así todo el tiempo que necesitemos, hasta dejar atrás la ciudad, el ruido, la sociedad y el disfraz que nos hemos construido. Esto que viene a continuación no es una guía sobre cómo ir caminando a Covadonga. Está bastante bien señalizado y cualquiera con dos dedos de frente puede llegar a la Cueva de la Santina sin perderse. Más bien me gustaría que fuera un texto que animara a ir caminando a Covadonga. Pues es éste un camino tan hermoso como el que más, pero nada masificado, enteramente por Asturias, una tierra que muchas veces los propios asturianos desconocemos, y que se puede hacer en tres días. De hecho estoy convencido de que si este camino estuviera en una provincia más hábil con la publicidad, como el País Vasco o Galicia, lo conocerían hasta en China y serían miles los peregrinos marianos que lo harían cada año. Además, se supone que el apóstol Santiago fue apresado y muerto cuando dejó España para ir a ver a la Virgen. Y si él fue, ¿por qué no nosotros?

Etapa 1. Deva-Amandi

En mi caso cogí al amanecer un bus hasta el Jardín Botánico y comencé a caminar desde allí. Al principio por la senda Peñadefrancia, después, una vez pasado el lavadero de Deva, gracias a las señales que en adelante tendría que seguir: los llamados «garrapiellos», que no son otra cosa que un trisquel con una flecha, pintados de muy diferentes maneras sobre todo tipo de objetos. Aunque la mayoría de las veces nos encontraremos sólo con la flecha, en los colores de la bandera asturiana: azul o amarillo. Aunque esta primera jornada se podría hacer perfectamente siguiendo la dirección contraria a la indicada por las conchas del Camino de Santiago, que yo hago a la contra: hacia adentro, hacia los orígenes, en dirección a nuestras fuentes, como hace el salmón. A las pocas horas, comienzo a cruzarme con los peregrinos y más de uno me pregunta alarmado si es que se han confundido de dirección. Por cierto, según Dante, los que iban a la tumba del apóstol Santiago se llamaban peregrinos, los que lo hacían a Roma, romeros y los que se dirigían a Tierra Santa se llamaban palmeros. Se me ocurre que tal vez a nosotros tendrían que llamarnos cruceros (por la de la Victoria), y a este camino, El Camín.

Cada kilómetro que nos alejamos de la ciudad aumenta la belleza del paisaje. Así que, una vez pasado el Alto del Curbiellu, después de atravesar un bosque de eucaliptos que chirrían movidos por el viento como mástiles de barco antiguo, pierdo de vista Gijón y comienza el auténtico camino. Como soy como soy no llevo comida, y encuentro cerrados los dos únicos bares por los que paso, así que cuando, por fin, tras siete horas de camino, llego a Amandi, entro en el Bar la Parra medio desfallecido, donde devoro un bocadillo tan generoso como delicioso. En Amandi hay un albergue de peregrinos, pero como son sólo tres días, y además no me apetece dar explicaciones a los santiagueros, decido hospedarme en el maravilloso hotel rural La Casona de Amandi. En él me recibe Trinidad, simpática madrileña de familia gata y hostelera que se enamoró de la casona y del pueblo y que regenta, junto con Bárbara, el hotel, al que han dado un nuevo y fresco aire, desde el pasado noviembre. Puede que sea uno de los lugares más hermosos donde he dormido. Absolutamente recomendable, sobre todo después de un día agotador.

Etapa 2. Amandi -Llames de Parres

Abandono el hotel al amanecer y dejo el albergue y el Camino de Santiago a mi derecha. Desde ahora caminaré sin más compañía que los lugareños que me cruce muy de vez en cuando. El paisaje es de una belleza apabullante. De nuevo, ni en Breceña ni en la preciosa aldea de Sietes encuentro un bar abierto donde desayunar, así que cuando llego a Anayo entro en el Bar la Bolera como un vendaval. Un bocadillo y un refresco después, ya vuelvo a ser persona y me doy cuenta que desde el alto donde se encuentra el pueblo se pueden ver por primera vez los Picos de Europa a lo lejos. Animado, continuo mi camino por una de las zonas de Asturias más bellas, aunque no muy conocida. Bordeando la sierra del Sueve, hogar de los asturcones, paso por el pueblo de Borines, famoso por sus aguas y en cuya fuente repongo la cantimplora, por Vallobal y por Mirayes, todos ellos pueblos hermosísimos donde además se pueden admirar una increíble cantidad de preciosos palacios y casas indianas. En un estado de continuo ‘stendhalazo’, con ampollas en los pies y bajo un sol de justicia, camino por una antigua calzada romana, llamada Camino de la Reina porque Isabel II hizo por ella su peregrinación a Covadonga en 1858, y cuando me quiero dar cuenta llego a mi destino: la aldea de Llames de Parres. Pregunto en el bar por el albergue y me dicen que está cerrado. Han sido nueve horas y treinta y un kilómetros tan hermosos como agotadores y no puedo dar ni un paso más. Así que como me notan a punto de ponerme a llorar me aconsejan que pregunte en la Venta Casa Gaspar si por alguna clase de milagro les queda una habitación libre. Cuando media hora después me tiro en la cama de una habitación estupenda, y además a un precio muy justo para ser temporada altísima, no me creo mi suerte. Me siento agotado, satisfecho y muy vivo, que es el estado que uno busca al salir.

Albergue en La Riera.

Etapa 3. Llames de Parres-Covadonga

Tras un generoso y sabroso desayuno que me pone Esther, la dueña de la venta, comienzo a caminar un poco más tarde que los días anteriores, pues la de hoy es la jornada más corta y llana. Llovizna por momentos, lo que después de dos días de sol agradezco mucho. Continuo por el Camino de la Reina, que bordea el río Piloña, entre bosques de hayas y castaños. En un alto echo un último vistazo a la sierra del Sueve, y al tomar una curva descubro una vista inigualable: en preciosa perspectiva, el pueblo de Villanueva, Cangas de Onís y, por fin, Covadonga, a los pies de los Picos de Europa. Bordeando el siempre hermoso río Sella llego a Cangas, donde me felicito a mí mismo con un buen desayuno. Ya queda poco, y así me lo dicen, dando ánimos, varios operarios que encuentro desbrozando las orillas de la senda. Con esa prisa que nos entra inevitablemente cuando nos sabemos cerca del destino no puedo evitar caminar más rápido de lo normal y en hermosas aldeas como Celoriu o Soto de Cangas los vecinos están a punto de salir a animarme como a un ciclista antes de llegar a meta. Así, continúo los últimos kilómetros junto a una demasiado transitada carretera, atravieso el pueblo de La Riera, donde hay un fantástico albergue, y, pasando un puente de construcción moderna sobre la carretera, entro en el último tramo del Camín.

Después de seis horas de camino, y como llego desde arriba, cuando me quiero dar cuenta tengo ante mí la basílica de Covadonga, que me sorprende y emociona como una aparición. Voy a ver a la Santina entre turistas empeñados en hacerse ‘selfies’ con ella por muy prohibido que esté. Coloco a su lado una ramita de acebo que, a modo de ofrenda, cogí el primer día. Lo he logrado. Y ha sido tan hermoso que le prometo volver.

Mientras me quedo adormilado en un banco de los jardines, escuchando el murmullo de la fuente, con la brisa fresca acariciando mi rostro y unos rayos de sol rompiendo las nubes, se me ocurre que estaría muy bien cubrir de oro y piedras preciosas mi báculo de avellano como Pelayo cubrió su modesta cruz de palo después de la victoria.