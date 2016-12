«Después de la donación al Museo del Prado correspondía hacer otra a la tierra de los míos»

«Siempre me he sentido muy asturiano, siempre he estado muy vinculado con Asturias, no solo porque es la tierra de mis padres, sino también a través de la Fundación Príncipe de Asturias. Si había hecho una donación al Museo del Prado, correspondía que hiciera otra donación a la tierra de los míos». De esta forma explica el empresario Plácido Arango la cesión de una treintena de obras de su colección privada al Museo de Bellas Artes de Asturias, que, si las previsiones no fallan, podría concretarse a principios del próximo mes de enero.

Pese a confirmarlo de forma expresiva no lo hace de forma expresa. Arango se encierra en la prudencia que una operación como la que está a punto de llegar a su fin requiere para no darlo por cerrado de forma definitiva. Es una cuestión de respeto al Patronato del Museo de Bellas Artes de Asturias, que es el que debe dar por buena la recepción de esas obras. «El patronato tiene que aceptar la donación», insiste. Aunque obvio es que el patronato dirá que sí sin ambages a un impresionante regalo en forma de obras de arte realizadas entre los siglos XV y XX. «Las donaciones tienen que ajustarse a las necesidades de los museos», apunta, para refrendar así la importancia de la selección de esas obras, aún no concluida, y que será de entre 28 y 30 piezas. Sí apunta el filántropo un dato de interés: «En el Prado no fue así, por las características del propio museo, pero en el caso del Bellas Artes habrá artistas de todas las épocas, incluidas obras modernas y contemporáneas, habrá incluso algún autor vivo».

No va más allá Plácido Arango, que no quiere dar datos sobre las obras de su colección privada que viajarán a Asturias para quedarse para siempre en calidad de usufructo hasta su muerte. Sí está confirmado que entre las obras seleccionadas estará un óleo de Jenaro Pérez Villaamil titulado 'Una procesión en la Catedral de Oviedo'.

La colección de Arango incluye obra de Barceló, Antonio López, Villalba y Eduardo Arroyo

Como en el Prado

El propio Arango anuncia que cuando se confirme definitivamente esta cesión se hará de una manera muy similar a como sucedió en el Prado. El museo lo anunció, pero él no se dejó ver, no quiso asumir ningún protagonismo y dejó que todas las miradas se depositarán sobre las obras de arte que lleva años coleccionando con infinito amor. Sí confirma el empresario que viajará a Oviedo para proceder a la firma de la donación. No hay fecha aún. «Obviamente, para la firma tendré que estar allí», avanza.

No quiere Plácido Arango decir ni una palabra de más. Quiere respetar los tiempos y las formas y ser fiel a sus propios principios. Porque este hombre nacido en Tampico (México) en 1931, hijo de asturianos emigrados desde Salas, ha dado cuenta de su generosidad silenciosa y taimada en numerosas ocasiones. El 30 junio de 2015 se hacía pública la donación de 25 obras maestras de su colección al Museo del Prado. Incluía pinturas de Luis de Morales, Francisco de Zurbarán o Francisco de Goya, entre otros. Años atrás, había adquirido en una subasta para donar al Prado una primera edición de los grabados de 'Los Caprichos' de Goya. Y en 1984 tuvo un protagonismo mayúsculo para lograr la restauración de 'Las Meninas' de Goya, que se gestó gracias a su vinculación personal con el Metropolitan y a que aportó financiación para llevarla a cabo.

El que fuera presidente del Patronato del Museo del Prado y la entonces Fundación Príncipe de Asturias ya donó en 2007 una obra de Darío de Regoyos, 'Otoño vascongado', al Museo de Bellas Artes de Asturias. En esta ocasión todo apunta a que en el listado de obras donadas podrían figurar las de autores como Francisco de Zurbarán, Juan Van Der Hamen y León, Darío de Regoyos y Luis de Morales. Aún es pronto para saber más, pero el objetivo es que la donación sirva para completar y complementar los fondos del museo asturiano. Como quiera que se abarcan también obras contemporáneas, conviene recordar que en la colección de Arango hay pintura y escultura de Tàpies, Dalí, Chillida o Saura. Se unen a estos nombres los de autores vivos como Miquel Barceló, Antonio López, Darío Villalba y Eduardo Arroyo.

Cuando finalmente el patronato acepte la donación de Arango llegará a su fin un proceso que se ha prolongado durante año y medio siempre oculto de las miradas públicas. El filántropo astur mexicano ya lo hizo así cuando se concretó la donación al Prado. Rechazó una sala con su nombre y no salió en una sola foto. El placer, dijo entonces, fue suyo: «No hay mayor satisfacción para un coleccionista que ver cómo el fruto de su labor sirve para enriquecer un museo tan mágico e irrepetible como es el Museo del Prado». La historia se repetirá pronto en Asturias, que probablemente recibirá aún más obras que la pinacoteca madrileña.