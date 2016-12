William Turner se deja mirar en Oviedo

La galería Gainsborough de Oviedo expone una cincuentena de grabados de William Turner: la obra más exquisita, sutil y delicada del pintor inglés. Durante mucho tiempo sobrevivió gracias a los grabados, que hacía con periodicidad mensual en ciclos cerrados. Se trata del Turner que se mide con Hogarth y con Lorrain. Un arte humilde, menor, donde él ensaya sus futuros cuadros. Grabados, en blanco y negro, iluminados con la fuerza de la acuarela. Trenes en el interior de una burbuja de lluvia, velocidad y vapor. Las tormentas y los naufragios, como temática principal. Lo mejor de su obra, alrededor de 1800. Hay mucho del joven aprendiz al que Thomas Girtin enseña las técnicas de la acuarela y con quien colorea varias láminas para ilustrar libros de viajes.

El Turner más internacional, más cosmopolita quien recorre toda Europa (Francia, Suiza, Venecia...) y con los años, según diversos biógrafos, no hace sino aumentar en excentricidad enrocándose en una soledad sin demasiados amigos y despreciando, de algún modo, a los suyos. El tantas veces llamado pintor de la luz, a quien las acuarelas forjan como fundador de la pintura paisajística inglesa. Su motivo persona, literario, íntimo, no sería otro que el poder destructor de las tormentas, que el asombroso poder de la naturaleza sobre el ser humano. John Ruskin fue quien mejor lo vio: «Es el artista que más conmovedoramente y acertadamente puede medir el temperamento de la naturaleza». Uno de los premios internacionales más prestigiosos lleva su nombre. En Londres es toda una religión. A los veintitrés años ya era académico. E, incansablemente, nunca dejó de concebir un romanticismo lujoso midiéndose en el taller único de la acuarela.

La fuerza de los trabajos

Médicos, notarios, abogados... comentaban en la exposición de ayer la fuerza de sus trabajos, a pesar de lo pequeño de los formatos. Los muelles, el mar, el poder destructor de las aguas, sería otra obsesión. Se cuenta que, durante una exposición, un pedazo de cielo de una obra de Turner cayó al suelo, a lo que el propio pintor quitó importancia argumentando que «lo único que importa es dar una impresión». Es lógico pensar la sorpresa que causaría esta idea en la seria y pétrea Academia. También cuenta el escritor John Ruskin -íntimo amigo de William Turner- que un crítico recriminó a Turner que éste no pintara los ojos de buey de unos barcos en una de sus pinturas. Turner explicó al crítico que, en el momento en el que él había pintado el cuadro, los barcos se encontraban a contraluz y, por tanto, los ojos de buey no eran visibles. Contrariado, el crítico argumentó: «De acuerdo, pero sabe usted bien que los barcos tienen ojos de buey». Entonces Turner respondió: « Sí, pero yo me dedico a pintar lo que veo, no lo que sé» . En efecto, la visión directa de los objetos y de los fenómenos atmosféricos tenía una importancia totalizadora en la creación de sus pinturas. Pero -como el propio Ruskin apunta al hablar de la estética Modern Painters- esta visión directa derivaba más hacia la impresión que los objetos o fenómenos causaban en la mente del pintor que en una representación exacta de lo observado. En este sentido, no es de extrañar que las pinturas de Turner causaran tan honda admiración entre los pintores impresionistas como Claude Monet o Alfred Sisley, varias décadas después.