Un 28 de diciembre como hoy, pero de 1981, a siete meses de la muerte de la sobrina de Evaristo Valle (20 de mayo), en cuyo testamento deja obligación de crear el museo que se levanta en Somió, nace la Fundación dedicada a mayor gloria del pintor. Su creación adquiere carta de naturaleza en Madrid. El Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura la reconocía, calificaba e inscribía con el número 84, como institución privada «benéfico cultural» y al hacerlo subrayaba sus objetivos fundacionales. Los mismos que han dado cuerpo y alma desde entonces a su existencia. «Exponer, mantener y conservar a disposición de los actuales y futuros amantes de la pintura y de los estudiosos, la obra pictórica de Evaristo Valle y, en general, la promoción de toda la actividad cultural, relacionada con el arte». Del tiempo transcurrido y de los pasos muchas veces de gigante, dados sin demasiados recursos y con mínimas ayudas públicas, habla ahora, en pleno 35 cumpleaños, Pablo Basagoiti, responsable de archivo, documentación y comunicación del museo.

¿Objetivos cumplidos?

Sí cumplidos, pero no acabados. Esto es un trabajo que nunca acaba. Estamos siempre en marcha. Sin parar. Quizá en estos últimos años hemos hecho muchas más cosas que en los anteriores 30.

¿A qué se debe ese incremento tan notable?

Principalmente al hecho de que los últimos estudios han abierto muchos caminos. Muchos frentes que antes no conocíamos. Gracias a los trabajos de gente como Gretel Piquer. Por supuesto, también gracias al poso que dejaron personalidades como Francisco Carantoña.

¿Cree que después de tanto trabajo y tantos años, Evaristo Valle está en el lugar que se merece?

Desde luego que no. A Evaristo Valle le corresponde un lugar en la historia que aún no tiene. En Asturias, por supuesto. Pero es un artista que debía tener reconocimiento universal. Está a la altura de otros muchos grandes de su tiempo y no se le ha reconocido.

¿Qué queda por hacer para que ese reconocimiento llegue?

Seguir estudiando. Seguir ofreciendo información que le coloque en su lugar. Hasta ahora se le ha comparado con Piñole y eso le mantenía dentro de nuestro mapa. Hay que ponerlo en comparación con quienes fueron tan grandes como él fuera de Asturias.

Estudiar es una de las metas, pero no solo a Valle. También el patrimonio que legó María Rodríguez del Valle para crear el museo.

Desde luego. En este tiempo, la fundación también ha realizado una intensa labor de estudio, conservación y divulgación de los inmuebles, jardines históricos y archivo documental, declarados Bien de Interés Cultural.

¿De qué ha servido ese declaración de BIC?

De reafirmación del trabajo que estamos haciendo. Nada más. Realmente no se ha traducido en ninguna otra cosa. Era el reconocimiento que buscábamos desde hace más de diez años.

¿Tampoco para lograr ayudas del Principado?

Tampoco. Dicen que al estar registrados en Madrid... Pero otras fundaciones también lo están y sí reciben ayudas.

Al final salen adelante.

Con mucho esfuerzo.

¿Qué tal se ha respondido a la creación de amigos del museo?

Muy bien. En un mes se han hecho muchos amigos y especialmente amigos protectores. Ha sido una grata sorpresa.

¿La respuesta tendrá que ver con su implicación en el arte, al margen de Valle?

Todo es importante. El Evaristo Valle nunca ha sido un museo pasivo. Somos un lugar vivo y eso implica hacer actividades de todo tipo. En estos 35 años se han realizado más de 200 exposiciones de artistas como Goya, El Greco o Picasso, que fueron contemporáneos de Valle, pero también de creadores como Camín, Pablo Maojo, Pelayo Ortega, Javier del Río, Melquiades Álvarez y otros muchos como Nicolas Muller, que aún está expuesto.

La música, con la que celebran el viernes el aniversario, ha sido otro de sus pilares.

Sí, como la educación, ha sido una constante. Por eso nos gusta celebrar este aniversario con un concierto que reúne, no solo a unos músicos de talla internacional, sino a unas personalidades que han estado muy presentes en la vida del museo, como Oleg Lev, procedente de Los Virtuosos de Moscú y con él Yuri Zhislin y su esposa Natalia Lomeiko, segunda generación de aquellos virtuosos. Completa este cuarteto de lujo el chelo de David Cruz.

Son 35 años de museo, pero mucho más de un siglo de la finca en la que se asienta, La Redonda.

Sí, la finca y el palacete, fue la residencia de la fundadora desde 1914 hasta su fallecimiento en 1981, en que pasó a ser la sede del museo. Con sus edificios y sus jardines históricos, que conservan el original trazado de 1885, y muchas de sus más de 120 especies diferentes, en su mayoría centenarias, fueron punto de encuentro de la intelectualidad de la época.

¿Con qué capital artístico se abrió el museo hace 35 años?

Con 119 obras fundamentales. Todas ellas restauradas y enmarcadas para la causa museística. La sobrina de Valle llegó a construir hasta el edificio de exposiciones temporales. Todo lo dejó preparado y determinado en su testamento.