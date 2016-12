En memoria de Jerónimo y María Luisa

Lo hace en memoria de sus padres, Jerónimo Arango Díaz y María Luisa Arias Fernández. Ambos emigraron a México desde Salas buscando una vida mejor. Allí hicieron fortuna y allí, en Tampico, nació él en 1931, que años después emprendió el camino de vuelta a España. Plácido Arango, empresario y filántropo y por encima de todo un enamorado del arte, donará 28 obras de su magnífica colección al Museo de Bellas Artes de Asturias, porque entiende que le corresponde cumplir con la tierra de los suyos. Ayer se lo contó a Javier Fernández, el presidente del Principado, con quien se reunió a última hora de la mañana para hacer oficial lo que ya él mismo había confirmado con sus propias palabras a este periódico: una donación similar, en realidad mayor, a la que hace año y medio hizo al Museo del Prado, del que es patrono de honor y cuyo patronato presidió. Entonces fueron 25 pinturas y el Bellas Artes recibirá 28. No se ha hecho público el listado de títulos y firmas, pero sí se sabe que abarcará desde el siglo XV hasta el XX, incluyendo algún autor vivo. El periodo temporal es, pues, más amplio que el de la donación al Prado, más corto por las propias características de la pinacoteca, que no alberga arte moderno y contemporáneo. A Asturias sí llegará ese arte. Y previsiblemente será en la próxima primavera y verano cuando se presentará la donación con una exposición. El propio Arango le comunicó ayer a Fernández su deseo de que se organice esa muestra. También relató el filántropo su voluntad de mantener el usufructo vitalicio de las obras, como ya sucedió en el caso de la donación previa al Museo del Prado. Eso no quiere decir que, al margen de la exposición de presentación anunciada para la primavera, no se puedan exponer algunas de las obras en vida del donante.

Fernández agradeció el generoso gesto y le indicó a Arango que su decisión supone una «gran satisfacción para el Gobierno de Asturias». No dudó de que esa misma gratitud será manifestada por el patronato del Museo de Bellas Artes, al que le corresponde aceptar el magnífico regalo. Arango, por su parte, se mostró confiado en que la donación y su difusión contribuyan a un mayor conocimiento de la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias y a reforzarlo como uno de los focos de atracción de visitantes a la comunidad.

Las obras donadas han sido elegidas con un criterio claro: completar la colección del museo asturiano. Se sabe que habrá entre ellas un lienzo de Jenaro Pérez Villaamil titulado 'Una procesión en la Catedral de Oviedo'. Francisco de Zurbarán, Juan Van Der Hamen y León y Luis de Morales están también entre los pintores presentes en el listado de 28 obras.

El filántropo confirmó que, como sucedió en el Prado, se reserva el usufructo vitalicio