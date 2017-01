El Principado lleva cinco años sin aplicar el 1% cultural que exige la Ley de Patrimonio

«Durante el ejercicio 2013 se suspende la aplicación de las disposiciones de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, referidas a las aportaciones del uno por ciento cultural a realizar por la Administración». Así reza la disposión adicional quinta de los Presupuestos Generales para 2013 del Principado de Asturias. En las sucesivas cuentas, prorrogadas o no, hasta las actuales de 2017, se ha incluido ese mismo texto. Son, pues, ya cinco ejercicios con una merma sustancial en las aportaciones que quedaron establecidas por ley en el año 2001 tras la aprobación de la normativa de Patrimonio Cultural del Principado. Aunque, en realidad, esa reserva fondos para la cultura se llevaba realizando desde 1989 tras la aprobación de un decreto que así lo estipulaba.

Dice así el artículo 99 de la Ley de Patrimonio Cultural: «En el presupuesto de toda obra pública de importe superior en su conjunto a 50 millones de pesetas financiada total o parcialmente por el Principado de Asturias, se reservará un uno por ciento de los fondos para la conservación, restauración y enriquecimiento del patrimonio cultural, incluyendo la instalación de obras de arte, en su entorno, siendo prioritaria la atención a estos efectos las actuaciones contempladas para el mismo en el Plan del Patrimonio Cultural de Asturias». Añade la norma cómo han de distribuirse los fondos reservados para este fin.

Pero la crisis, que ha golpeado fuerte a los presupuestos culturales, llegó y en 2013 se incluyó por vez primera la citada disposición, con lo que eso supone de pérdida de dinero para la cultura en Asturias. En el año 2012, los presupuestos regionales incluyeron 326.542 euros en la partida del 1% cultural. En 2011 fueron 200.000; en 2010, 946.940, y en 2009 la cifra se elevó hasta 1.667.100 euros.

La cuenta atrás en este caso es una cuenta a más en lo que a cultura se refiere. Porque no es esa la única pérdida. La ley deja claro que estas aportaciones son un plus, que no deben confundirse con las inversiones que el propio Gobierno asturiano, a través de la Consejería de Cultura, ha de destinar al patrimonio. Reza de esta forma: «La aplicación del 1% cultural será considerada una inversión de carácter extraordinario y no podrá formar parte de las consignaciones o partidas del ejercicio prespuestarario destinadas a la investigación, protección y fomento del patrimonio cultural y de la creatividad artística». Estas partidas también han decrecido de forma notable en los últimos años, e incluso han llegado casi a desaparecer en los ejercicios de prórroga presupuestaria, como sucedió en 2014 y en el pasado 2016. Pero este 2017, sin recuperar el pulso de los años anteriores a la crisis, se advierte un cambio. Si en 2009 el presupuesto contemplaba para patrimonio cultural una partida de 1.439.269, este ejercicio ese mismo apartado es de un millón de euros. Eso sí, el pasado año de prórroga la partida presupuestaria de inversión en patrimonio de bienes culturales fue de 50.000 euros.

Este 2017 también verá crecer los presupuestos de dos importantes instituciones culturales de la región. El Museo de Bellas Artes eleva a 1.854.619 euros su presupuesto, frente a los 1.707.687 de 2016. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), por su parte, tiene este ejercicio 5.251.970 euros frente a los 5.132.000 del pasado año.

Lo que no ha variado, al menos de manera sustancial, en los presupuestos de este 2017 respecto a los prorrogados del anterior, son las partidas destinadas a equipamientos culturales como Laboral Centro de Arte (600.000 euros) o el Niemeyer (750.000), que reciben el mismo aporte en ambos ejercicios, lo mismo que ocurre en los casos de la Fundación Princesa de Asturias (60.000) o Amigos de la Ópera (110.000 euros). Sí crece, en 8.000 euros, la aportación que recibe el Ayuntamiento de Gijón.