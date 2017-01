Los artistas visuales reclaman más proyectos para el sector

La Asociación de Artistas Visuales de Asturias reclama que la teoría y las intenciones de las autoridades culturales se conviertan en práctica. Aseguran en una misiva que «los objetivos que suelen presentarse desde la administración teóricamente son correctos y parecen cumplir con las necesidades del sector, pero en la práctica viene la rebaja y todo se queda en proyectos».

Aseguran que «la realidad no se ajusta a las propuestas presentadas, no sabemos si por falta de conocimiento, falta de creencia en las propuestas. A veces parece que no tienen otro objetivo que simplemente cubrir el expediente, con lo que supone de frustración para nuestro sector y la sociedad».

Acercandose el inicio del nuevo año presupuestario, la Asociación hace una serie de peticiones. Entre ellas, una que atañe a la configuración de jurados y comisiones para la adjudicación de proyectos. En este sentido solicitan «generar un debate de los proyectos presentados» para lo que es imprescindible que dichos jurados estén compuestos por profesionales y personas implicadas en la materia».