Asturias y sus artistas se van de ferias

Madrid concentra en febrero cinco ferias de arte y Asturias va a tener escaparate en todas ellas. Arco, Art Madrid, JustMad, Casa Leibniz y Drawing Room, la más joven de todas dedicada con exclusividad al dibujo contemporáneo, contarán con talento de este Norte. Los tiempos en que los galeristas se lamentaban por la ausencia total de presencia asturiana en Arco, cuando Arco era la única cita en la que poner la mirada, ya son pasado lejano. La gran apuesta del pabellón Juan Carlos I sigue teniendo un «incomprensible» candado para el mercado de Asturias, según quienes se tropiezan, año tras año, con él. No así para sus artistas, que acuden con galerías de otras comunidades, como Pelayo Ortega, Pablo Armesto, Avelino Sala o Dionisio González, invitados fijos cada invierno en sus paredes. Este año, además, no estarán solos, ya que, aunque entre los expositores no habrá ni uno solo del Principado, la presencia se recupera con una acción institucional de la viceconsejería de Cultura, que quiere promocionar, del 22 al 26 en que se celebrará, la capacidad creadora de la tierra.

Pero para hacer alarde de participación ya está JustMad, con cinco galerías de aquí, las gijonesas Gema Llamazares, Viki Blanco, Bea Villamarín, Aurora Vigil-Escalera y la ovetense Arancha Osoro, además de una de Madrid, Puxagallery, dedicada a la savia asturiana. Y las seis pueden ser siete, si Altamira ATM acepta participar en un proyecto singular propuesto por el director de la feria, Gregorio Cámara, quien está convencido de que Diego Suárez, propietario, «acabará diciendo que sí». La duda no está en el lugar, ni el tiempo, sino en el hecho de que ATM ya tiene comprometida su participación en otras dos citas madrileñas. Repite con la Casa Leibniz, que capitanea el nieto de la duquesa de Alba Jacobo Fitz-James Stuart en el palacio de Santa Bárbara, convertido en parada obligatoria del febrero capitalino desde hace un par de años. Al palacete de los Alba acude la galería de las naves de Deva con Alfonso Fernández y sus impactantes retratos de corte clásico y contenido rompedor. El segundo compromiso de ATM es con Drawing Room, la más nueva de todas las ferias. Solo tiene dos años, pero ya se ha hecho, en pleno barrio de Salamanca, con un nombre propio. A esa cita con el dibujo acude Diego Suárez con la enigmática obra de Clara Sánchez Sala &ndashla ganadora del premio Estampa de 2016&ndash. También estará en las paredes de Drawing Gema Llamazares, que igualmente hace doblete en dos ferias. A la de dibujo, donde ya estuvo el año pasado con Fernando Gutiérrez, acude con un «proyecto común y específico para el espacio madrileño» de Estefanía Martín Saenz y Guillermo Peñalver. Ambos participaron con la galería el pasado 2016 en una exposición en el Today Art Museum de Pekín comisariada precisamente por Mónica Álvarez Careaga, directora de Drawing Room.

A JustMad Llamazares lleva además obra de Avelino Sala, actualmente en su galería gijonesa, de Federico Granell, que aportará una instalación en las zonas comunes de la feria, del japonés asturiano Yutaka Mori, de Sandra Paula Fernández, Jesús Zurita y David Martínez Suárez.

Dobla programa otra de las galerías señeras de Gijón, Aurora Vigil-Escalera, que tiene presencia, no solo a JustMad, sino también a Art Madrid. En sus céntricas paredes a dos pasos de Cibeles se sitúa con el escultor y maestro asturiano Herminio. Con él los también escultores de renombre David Rodríguez Caballero y Mariano Matarraz, los fotógrafos Isabel Muñoz (Premio Nacional de 2016) y Pablo Genovés, quien mostrará sus teatrales escenografías cerca de la obra gráfica de su padre Juan Genovés. En el apartado de los jóvenes valores colgará Aurora obra de Rafa Macarrón, Ismael Lagares y David Morada. Para JustMad su cartel es bien distinto. Acude con Izaskun Escandón, Jorge Hernández y Santiago Picatoste.

Just se celebra en la sede del Colegio Oficial del Arquitectos de Madrid (COAM), donde ha ido ganando territorio y fieles cada año. Allí estará también Bea Villamarín, con «un stand más grande que el del año pasado», dice orgullosa. Los pintores Rubén Martín de Lucas y Fernando Palacios serán una de sus bazas, junto al fotógrafo Xurxo Gómez-Chao y las escultoras Candela Muniozguren y Olga Copado. La galerista repite con Rubén Martín de Lucas, de Olga Copado y Xurxo Gómez-Chao, que ya estuvieron en 2016, y suma varias novedades. «Vamos con la obra de la joven escultora Candela Muniozguren, que trabaja el hierro forjado y lacado, y con Fernando Palacios, por quien hemos apostado desde que inauguramos la galería y que ha obtenido hasta la fecha unos resultados buenísimos». De Rubén Martín de Lucas presentará la serie del Jardín de Fukuoka «y otra que aún está en el horno». Lo mismo sucede con Xurxo o con Olga Copado, que están actualmente produciendo las obras que les representarán en Madrid.

Muy cerca se situará la propuesta de Viki Blanco El arte de lo imposible, que acude al COAM, conocida ya como «la sede del arte», con la joven pintora Inma Fierro, que actualmente expone su expresionismo abstracto en su sala gijonesa, y el fotógrafo Borja de Madariaga.

La oferta asturiana de JustMad se cierra con una galería abierta recientemente para mostrar el capital creador de esta tierra en Madrid, Puxagallery. El propio director de la feria la incluye entre las de este Norte. De hecho Puxa se presenta en el COAM con uno de los talentos asturianos más firmes, Cristina Ferrández. Asturianos son también los elegidos por Arancha Osoro para su segunda participación en el catálogo ferial. La galería de Oviedo tiene cita en Art Madrid con un cartel de cuatro artistas, el escultor Kiko Miyares y sus estilizados retratos escultóricos gigantes; la pintora Covadonga Valdés Sobrecueva y los también pintores Pedro Fano, que lleva una obra totalmente novedosa, tras sus 'Ingrávidos' y Eric Bocanegra.

Unos y otros compartirán paredes de Madrid durante unos pocos días, del 22 al 26, buscando nuevos mercados y nuevos escaparates. Hasta ahora el éxito ha sido general. Este año, las siete galerías esperan volver a definir con él su estancia.