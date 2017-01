Factor humano y conflicto social

Los textos inmortales a los que llamamos clásicos no serían tales si no fuera porque también la vida y sus circunstancias, la historia, se repite al menos dos veces, la primera como tragedia y la segunda en términos de farsa, según dejó dicho un filósofo de luenga barba. La obra teatral que ayer subió a las tablas del Jovellanos, 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller, podría orientarnos en esa dirección. En principio, porque las pasiones humanas que aborda, un amor al borde del incesto, los principios morales de un hombre rudo y la debilidad de la traición, los sentimientos básicos que nos gobiernan, ya están en la literatura al menos desde aquellos días en los que se edificó el Partenón. Después, viniendo más acá, porque el telón de fondo del drama plantea una cuestión de palpitante actualidad, la inmigración ilegal, un retrato de las familias italianas que hubieron de buscar acomodo y supervivencia diez años después del final de la Segunda Guerra Mundial en territorio norteamericano. No vendría mal a los europeos xenófobos recordar que sus antecesores también fueron emigrantes.

Todo ello se puso en escena, a las órdenes de Geroges Lavaudant, director que conoce bien a los clásicos, teniendo por protagonista a Eduard Fernández, el actor catalán que ha obtenido en dos ocasiones el Premio Goya y reciente ganador de la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por 'El hombre de las mil caras'.

Su interpretación en el papel de Eddie Carbone, padre adoptivo y marido de la tía carnal de la joven Catherine (Marina Salas), estibador recio en los muelles de Brooklyn, al que devora el amor por la joven, está llena de matices. Su personaje adquiere toda la dimensión terrible que se le requiere. Compuso una figura humana muy verosímil, de ciudadano corriente y elemental atropellado por los sentimientos.

Georges Lavaudant ha explicado algunas veces que la solicitud que hace a los actores bajo su batuta es la de una formulación interpretativa sobria, pauta a la que se atiene todo el elenco, desde el abogado que narra los acontecimientos (Jordi Martínez) al resto de los comparecientes, Mercè Pons, Marcel Borràs, Pep Ambròs, Rafa Cruz y Sergi Vallès. Las interpretaciones destacaron por valerse de un lenguaje de miradas y gestos contenidos.

Asimismo, la escenografía y los efectos audiovisuales que la acompañan dibujan un marco sencillo.

La estampa y la huella que deja 'Panorama desde el puente' son un cruce entre entre el factor humano y los conflictos sociales, ese dilema eterno. Una ovación enorme se llevó su representación en Gijón.