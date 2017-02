América revela su grandeza

Hace ya mucho tiempo que José María Fernández Díaz-Formentí perdió la cuenta de sus viajes a América. Sí recuerda el primero: Perú, hace 37 años. Entonces se enamoró de ese mundo nuevo que es viejo en tradiciones, inmenso en cultura, único en paisajes y biodiversidad. Entonces empezó a estudiarlo, amarlo y coleccionarlo en muy diferentes formas. Hoy, el fruto de ese empeño por saber más sobre América del Sur se hace exposición en 'De los Andes al Amazonas. Arte popular y curiosidades de América del Sur', que hasta el día 5 de este mes se puede visitar en la sala de exposiciones de la plaza de Trascorrales de Oviedo.

«A medida que fui conociendo la región me di cuenta de que es muy desconocida en España, y eso me parecía sorprendente e indignante. Es asombroso que se sepa más sobre África o Asia cuando América del Sur es la región con mayor biodiversidad del planeta, con la selva tropical más extensa, con la cordillera más grande, con 400 años de historia compartidos con los españoles... Me parece increíble que le demos carpetazo en dos páginas de libro de instituto», lamenta este médico estomatólogo que tras su primera visita a Perú ha viajado una y mil veces al otro lado del Atlántico. Solo le falta por sellar su pasaporte en Paraguay y las Guayanas, aunque aún quedan muchísimas regiones por visitar. «Más que qué me falta por conocer, debería decirle qué no me falta», afirma sabedor de que esa ignorancia por resolver será un disfrute futuro.

«A lo largo de estos 37 años he ido trayendo cosas que voy descubriendo, no responden a un patrón concreto, son cosas diversas que me llaman la atención y que culturalmente me parecen interesantes», revela. Hay entre los elementos que forman su colección -unos trescientos, aunque están expuestos algo más de doscientos- desde máscaras del carnaval de Oruro, en Bolivia, hasta telas antiguas empleadas por las mujeres de alejadas comunidades indígenas andinas para trasportar a sus bebés. Junto a lo dicho, algunas pinturas de la Escuela Cuzqueña de gran interés artístico. «Es una pequeña colección de recuerdos personales», dice José María Fernández, que ha recopilado también mandíbulas de tiburón, hojas de árboles de distintas zonas de la Amazonía, semillas curiosas, un nido en forma de cesto colgante... Sigue en su empeño en que esa América desconocida revele toda su grandeza. «América del Sur tiene unas culturas antiguas interesantísimas», apunta. Y no se olvida de las fiestas populares y del interés antropológico que se deja ver y mirar atravesando valles, cañones y selva amazónica. Son territorios grandes y diversos abiertos al asombro y al descubrimiento. También para quienes los visiten a través de la colección Formentí.