Feten acapara 40.000 miradas

Este febrero primaveral ha hecho crecer el público de Feten. Llovió el sábado, el día de la preferia, pero los días posteriores no solo no apareció el agua, sino que el sol y las buenas temperaturas acompañaron. La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) cerrará hoy sus puertas tras recibir a unas 40.000 personas. «Normalmente estamos en 35.000, pero este año ha habido muchísimo público en la calle, así que llegaremos a los 40.000», apunta Marián Osácar, directora de un centamen que siempre cuenta con el respaldo del público.

En Begoña, en la plaza del Seis de Agosto, en la calle Corrida, las representaciones teatrales y los juegos han sido en esta ocasión especialmente multitudinarios. «Incluso hemos ampliado los horarios de los juegos», señala Osácar, que abunda en que las buenas temperaturas animaron a muchas familias a disfrutar de Feten hasta última hora. Y no solo eso, también hizo que no hubiese demasiados apuros para conseguir entradas para espectáculos de interior. «Cuando llueve, la gente quiere entradas para las salas y ahí es cuando hay problemas, pero al haber tanta oferta exterior y buen tiempo eso no ocurre», señala Osácar. Precisamente ayer la calle también se llenó de público, con espectáculos como los de Zirika Zirkus y 'La estación' o 'Bicicadabra', de Felix Brunet.

Están, pues, en Feten, satisfechos de cómo ha discurrido una feria que ha vuelto a colgar el cartel de no hay entradas en el Jovellanos en más de una ocasión y que hoy echa el cierre con la entrega de premios. Durante la tarde se conocerá el palmarés que se disputan las 77 compañías que han puesto sus propuestas ante los ojos de los niños asturianos, los primeros en degustar y aplaudir el trabajo hecho fuera y dentro de España para público familiar.

Durante la jornada de hoy hay programadas diez funciones, la última de ellas, la de clausura, en el Teatro Jovellanos a las siete y media de la tarde. Se trata de 'Peter Pan en el desván encantado', un musical que llega desde Madrid de la mano de la compañía City Ice.