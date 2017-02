Una historia sobre la muerte triunfa en Feten

«'Lluvia' es una historia que quiere contar el duelo por un ser querido que falta, ese proceso de dolor, de querer aferrarse y también de recuperar la alegría para volver a vivir, abordado desde la delicadeza, la confianza y el respeto». De esta forma definía Joserra Martínez el Mejor Espectáculo Feten 2017, el premio gordo de la feria gijonesa que ha obtenido ya en tres ocasiones anteriores la compañía vasca Markeliñe. Encabezó esta propuesta, que «demuestra que el teatro tiene que plantearse retos», un palmarés compuesto por 14 premios en el que hubo presencia asturiana a través de la compañía Luz, Micro y Punto. Verónica R. Galán, Patricia Toral y Chantal Franco Vidal recogieron emocionadas el premio a la mejor propuesta plástica del certamen.

Fueron 77 los montajes que se pudieron ver en Feten a lo largo de la semana y los jurados -dos, uno para las salas y otro para la calle, los espectáculos nocturnos y los espacios no convencionales- confesaron no haberlo tenido fácil por la calidad de lo visto, oído y sentido. Aún así emitieron un veredicto que distinguió a Eugenia Manzanera con el premio al mejor espectáculo de pequeño formato, por 'Retahilando'; a 'Loo', de Ponten Pie, como mejor propuesta de primera infancia - «un espectáculo con alma y que busca nuevos caminos»-, y a la Gotera de Lazotea por 'Garbancito en la barriga del buey', como mejor espectáculo de títeres.

Ramón Molins, de Zum Zum Teatre, recogió 'in situ' su premio a mejor dirección por 'La gallina de los huevos de oro' y lanzó el mensaje más aplaudido de la entrega de premios, que se desarrolló en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto: «Pese a la mala situación, a los kilómetros... Continuamos viviendo este trabajo como un privilegio», dijo ante el aplauso de los presentes y también de las autoridades, entre ellas el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, y la concejala de Cultura de Gijón, Ana Montserrat López Moro.

Quienes no estaban allí para recoger su premio fueron Gorka Ganso y Txefo Rodríguez, que consiguieron el galardón a la mejor interpretación. La compañía vasca de Ganso & Cía subió a las tablas del Jovellanos su coche para contar la historia de 'Kaput'.

El mejor texto de este Feten fue para un clásico mayúsculo reconvertido en comedia de enredos por Claudio Hochman, que para Teloncillo creó 'Caperucita. Lo que nunca se contó'. Un título sugerente que remite a un personaje universal, como lo es también el que eligieron, en versión femenina, en la Teta Calva y Escalante para componer 'Las aventuras de T. Sawyer', que obtuvo el premio al mejor vestuario. La música original fue para Iván Monje por 'Oopart, historia de un contratiempo', de Tresperté Circo Teatro. El galardón a la escenografía se fue rumbo al sur, al Teatro Clásico de Sevilla, por 'El Quijote en la patera', obra de Curt Allen Wilmer.

La calle tiene premio propio. Y en esta ocasión las acrobacias que la compañía castellano-leonesa Cirk About It se marcó en el paseo de Begoña en 'El apartamento' se llevaron el gato al agua. Cal y Canto, por su parte, obtuvo el premio al mejor espectáculo de espacio no convencional por 'Lost dog... perro perdido'. Falta solo un galardón, el de las noches Feten, para PSiRC por 'Acrometria'.

Los galardones se entregaron y recogieron entre agradecimientos sentidos -«este premio es un empujón par seguir soñando mundos distintos», dijo Eugenia Manzanera resumiendo un sentir general- y con el homenaje explícito que la concejala Montserrat López quiso hacer a todos los que levantan Feten, en especial a Marián Osácar, su directora, y Humberto Fernández, su coordinador. «Se suele decir que el trabajo va en el sueldo, pero aquí hay mucho que no va el sueldo». Les hizo salir a escena para recibir el aplauso de todos antes de la foto de familia. Solo faltaba entonces ver un espectáculo de calle en Begoña y a un Peter Pan en el Jovellanos para bajar el telón a la edición número 26 de la Feria de Artes Escénicas para Niños y Niñas.