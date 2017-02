El Pentágono del Arte se abre paso en Arco

El Museo de Bellas Artes, el Barjola, el Centro Niemeyer, la Sala Borrón y el actualmente cerrado a público por problemas económicos Laboral Centro de Arte y Creación Industrial están desde ayer en Arco. No físicamente, pero sí en espíritu. Tienen presencia a través del material gráfico, fotografías, documentación y vídeos creados ex profeso, que el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, ha llevado a Madrid como muestra de lo que han dado en llamar el Pentágono del Arte. Allí, en Arco, lucen desde primera hora de ayer recuperando la presencia institucional en la Feria. Esa cita con el arte contemporáneo que hoy inauguran los Reyes, pero que ya vivió su primera jornada sometida a las incisivas miradas de los especialistas, críticos y coleccionistas. Y entre paneles y audiovisuales contando las singularidades de cada uno de los equipamientos, abordando lo que Domínguez llama «una ocasión inmejorable para transmitir la idea de que en Asturias existe un sistema de equipamientos artísticos complementarios, que están en permanente relación y colaboración entre sí», los primeros espectadores pudieron encontrarse con la obra contante y sonante de seis representantes del arte que nace aquí. Ninguno exhibe, como es sabido, su trabajo en escaparate asturiano. Pues este año Arco vuelve a abrir sus puertas sin que ninguna de sus 200 galerías sea de este Norte. Los seis, Pelayo Ortega, Pablo Armesto, Hugo Fontela, Tadanori Yamaguchi (praviano que vino al mundo en Japón), Avelino Sala e Irma Álvarez-Laviada, participan, por tanto, de las selecciones realizadas por salas foráneas. Los cuatro primeros en la misma, la Marlborough, donde cada año crece la participación asturiana. Y crece entre algunos de los nombres más sobresalientes de la cita ferial. No en vano las paredes que ocupan en uno de los principales espacios, en tamaño y localización del pabellón Juan Carlos I, donde todo se desarrolla, están copadas por los creadores que dan identidad a todo un siglo.

Las pinturas de Pelayo Ortega, que esta vez acude solo con su paleta y no con sus creaciones escultóricas (en años anteriores el mismo centro de la sala lo gobernaba él con una pieza de acero), son uno de los máximos atractivos, al lado de Manolo Valdés o de Juan Genovés, Chirino, Gordillo y Lucio Muñoz. Entre ellos, la evolución en las maneras de Hugo Fontela y lo atractivo de sus precios ya se ha traducido en varios pretendientes. También han logrado interés y expectación las obras lumínicas de Armesto, absolutamente diferentes a todo lo que ofrece la galería. Como diferentes son las esculturas orgánicas en las que Tadanori evidencia su dominio absoluto de la naturaleza.

Entre los pasillos siete y nueve, Avelino Sala participa de una aventura diferente, las 'Surprise series', un proyecto no expositivo, sino editorial para el que ha realizado una serie de calaveras que quedan asociadas a un texto de la crítica y comisaría Wendy Navarro. Tras un montaje algo tardío, por parte de la editorial, que no acabó hasta bien pasada la mañana, la obra de Sala pudo lucir bajo las fotos de varios fotógrafos. También fue parada obligada para los primeros públicos la obra 'Modalidades de lo invisible' de la gijonesa (1978) Irma Álvarez-Laviada, una de las invitadas de la galería valenciana Luis Adelantado con la que viene trabajando desde hace tiempo.

Y mientras Arco abría sus puertas también lo hacían JustMad, que ya consolidaba su segunda jornada con seis galerías asturianas en el programa; Art Madrid, con otras dos (una de ellas Aurora Vigil-Escalera, repite en ambas), Drawing Room, también con dos (ATM y Gema Llamazares, que tienen también presencia en JustMad) y Casa Leibniz, con una única representante asturiana (ATM, que hace triplete este año).