El cuerpo «dolorido y furioso» de Míriam Vega, en el Evaristo Valle

Estuvo diez años peregrinando por despachos médicos. Su cámara, la máquina de fotos que Míriam Vega utilizaba para autorretratarse, la había ido mostrando unos cambios evidentes por fuera, dolorosos por dentro para los que no hallaba explicación. Ni ella, ni los expertos en salud. Su mal, el crecimiento de su nariz, de su mentón y de sus dedos era analizado por quienes la auscultaban como un problema mental, hasta que un día alguien diagnosticó su padecer como una acondroplasia. Esa enfermedad, producida por un tumor en la hipófisis, que si se presenta antes de la edad adulta se convierte en gigantismo, pero que en su caso, como le llegó ya mayor, le afecta no al crecimiento global, sino al de unos órganos en concreto. Hoy todo ese padecimiento, el de su cuerpo mutando y el de sus sentimientos dañados «doloridos y furiosos» por la incomprensión, -«mayor al ser mujer, porque asociaban mi preocupación a una especie de histeria femenina»-, es nexo, razón de ser y alma de un proceso creativo. Una serie de fotos, que titula 'El cuerpo expuesto', y que se podrán contemplar, a partir de mañana, en el Museo Evaristo Valle.

Y con las fotos, dispuestas en cuatro espacios, como cuatro galerías que van desgranando su vivencia, desde la primera parada en el hospital hasta la aceptación total de la enfermedad, también se exponen una pieza audiovisual y una performance en el baño, donde Mírian invita con su propia voz a quien se mire en el espejo a hacerse un selfie con las manos atadas a dos cucharas de madera. «Más que nada para poder apreciar la impotencia de la discapacidad», dice la comisaria de la muestra, Araceli Corbo, quien ayer presentó la colección, mientras la fotógrafa participaba desde una pantalla de ordenador.

No suele Míriam Vega salir de su casa, en León. Las fotos tienen como escenario los lugares que bordean su vivienda. Los que no están demasiado lejos. Algunos abandonados. Todos capturados en blanco y negro. Todos con ella como referente. A veces desenfocada, a veces, semi escondida, pero siempre ella. «Soy yo y es mi enfermedad. La cámara me la mostró y la cámara me ha dado la posibilidad de aceptarla», decía ayer desde la pantalla, a pocos metros de su primer gran retrato, el que saluda al visitante y en el que oculta parte de la nariz. Se lo hizo cuando ésta empezaba a ser «diferente». Ese concepto que también vindica. La exposición acaba con otra foto en la que, como admisión de lo que está pasando, aparece esa parte de su rostro escondida antes. «Ya no hay nada que ocultar», dicen comisaria y fotógrafa.

La exposición, titulada 'El cuerpo expuesto', se inaugura mañana en el museo de Somío