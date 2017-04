La pintora Maite Ciurana abre camino fuera de España antes que en Asturias

La gijonesa Maite Ciurana lleva «toda la vida pintando». Y toda la vida son algo más de 30 años. Un tiempo en el que no buscó aplausos, ni reconocimiento. Ni siquiera que otros contemplaran sus trazos. Hasta que un día su hija decidió mandar aquello que la veía pintar en casa a un centro de cultura. Así se le abrieron hace exactamente un año las puertas del espacio municipal de El Llano. «Fue mi primera exposición», dice, aún ilusionada. Tanto le gustó la experiencia que, tomando el ejemplo de su hija, ella misma empezó a mandar su trabajo a otros lugares. «El resultado fue muy bueno. Una galería de Madrid, la Estandarte, me llamó porque le gustaba mi obra y me llevó a participar en una feria de Londres y otra de Nueva York».

En la segunda, Maite Ciurana llegó a vender dos de sus obras. «Dos creaciones realizadas no sobre tabla ni tela, sino sobre metacrilato», un material que le gusta especialmente y que la llevará dentro de un tiempo a su primera exposición individual en Madrid.