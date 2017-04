Plans levanta un mural en Londres

Sinceramente, «de manera franca», dice Edgar Plans, ¿qué vemos cuando nuestra mirada se fija ante el espejo del baño una mañana cualquiera? Él ve preguntas. ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Sobre ellas y «el miedo a las respuestas», lleva tiempo reflexionando. «Meses», dice. Y como Edgar es pintor, su reflexión se convierte en pintura. También en verbo. Su obra hace tiempo que habla los dos idiomas. De hecho las dudas saltan con todas las letras al lienzo. Y esta vez sus lienzos lo que han saltado es el charco. Recién llegado de Nueva York, prepara, «precisamente como consecuencia del éxito americano», viaje a Londres. Allí, en la Affordable Art Fair de Hampstead levantará, entre el 11 y el 14 de mayo, un mural con todas esas preguntas. '¿I am livin my dream or only my life?' (¿Estoy viviendo un sueño o solamente mi vida?). '¿How would I like to be remembered?' (¿Cómo me gustaría ser recordado?). '¿What's my animal instinct?' (¿Cuál es mi instinto animal?). Y unas decenas más.

De hecho, su mural será construido sumando 50 obras de la misma serie. Su título, 'Animal Hero Notes'. Sus paredes, las que la Galería Miquel Alzueta, de Barcelona, dispondrá en la cita británica, pues es con ella con la que viaja Plans desde Gijón.

También con ella ocupó la Feria Art on Paper International de New York, donde recibió todos los aplausos (consolidados en múltiples ventas) gracias a su héroe que se mira al espejo «buscando sus poderes», analizando la vida y su sentido, arrastrando cierta esencia pictórica del malogrado Basquiat, que siempre ha estado en sus pinceles.

Y después Milán

Lo cierto es que la aventura internacional de Edgar Plans está siendo extraordinaria. Días atrás su obra estuvo también colgada en una gran colectiva en la Galería Mark Peet Visser en Bélgica. Al lado de artistas como Darío Villalva o Lita Cabellut, en un proyecto comisariado por Majke Husstege Projects. Cuando el próximo 14 de mayo ponga fin a la cita en Londres, su mural tomará rumbo a Milán.

Las pinturas que componen el gran puzzle 'Animal Hero Notes' tienen su génesis en la serie 'Mirrors', y con ella en un proyecto realizado para el 'Abc Cultural', bajo el comisariado de Javier Díaz Guardiola.

Un proyecto que, como el propio Edgar Plans advierte, «no está hecho de obras que son meramente piezas para ser vistas, sino piezas donde tú te ves». Y para mayor entendimiento, el pintor gijonés (nacido en Madrid, 1977) rebusca en la sabias palabras de Jean Cocteau: «Los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar un poco».