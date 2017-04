Cancelada 'Fuente Ovejuna' por la indisposición de una actriz

Muy pocas veces se cancelan las funciones de teatro. Los actores sacan fuerzas de donde no hay y salen a escena en las peores circunstancias. Pero ayer no pudo ser y el público del Teatro Jovellanos se quedó sin ver la representación de 'Fuente Ovejuna', de Lope de Vega, a cargo de TNT y El Vacie, en lo que es un proyecto de teatro e inclusión social que saca a escena a siete mujeres de un barrio chabolista de Sevilla. El público se enteró de la cancelación según fue llegando a la sala, puesto que no hubo tiempo para anunciar lo ocurrido con antelación.

Rocío Montero, actriz principal de este 'Fuente Ovejuna', sufrió una subida de tensión y un desvanecimiento y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital de Cabueñes. Dadas las circunstancias, no quedó otro remedio que suspender y proceder a la devolución del importe de las entradas. Entre los espectadores frustados del espectáculo se encontraba Javier Menéndez, director artístico de la Ópera de Oviedo.