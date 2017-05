«Este es el único museo que tiene contenido y espera su continente»

El 'Tabularium Artis Asturiensis' cumple setenta años de vida (1947-2017), el jueves 11 se celebró una misa en la Catedral de Oviedo a propósito de tal onomástica y Paco Manzanares, hijo de Joaquín Manzanares, inventor de la colección, cronista oficial de Oviedo con calle e historiador discípulo de Juan Uría, nos abre las puertas de esta gran recopilación de piezas artísticas.

Empecemos por el latinajo del nombre: 'Tabularium Artis Asturiensis'. ¿Qué significa?

Muy sencillo, es el nombre latino que le quiso dar mi padre a un archivo de arte asturiano. Abarca desde la Prehistoria al Barroco y un poco más allá. 'Tábula' viene de 'tabla' y se correspondía con un archivo administrativo que había en Roma. Ni 'ovetensis' ni 'gijonensis', como quisieron poner algunos, abarca toda la región. Fue la obra indesmayable de un hombre en soledad, con escasos apoyos y mucho dinero invertido durante más de cincuenta años.

En el 'Tabularium' hay una parte que se ve y otra que no.

La catalogación se hizo visitando, una por una, todas las parroquias de Asturias, y hay más de mil. Mi padre, a partir del año 1947, visita las parroquias, habla con el cura del lugar, con el alcalde o el maestro, y empieza a tomar fotos de las iglesias, cientos de notas, datos fotográficos e información. Más de cien mil fotografías componen el archivo. Miles de diapositivas, muchas sin positivar. Todas las fotos tienen su pie, lo que es fundamental para la digitalización. La parte museable, la más física, es todo lo que guarda este chalet en su sótano. Esto da para siete salas bien documentadas de cada época. El Museo Arqueológico no tiene la documentación que tenemos nosotros ni la universidad tampoco.

La colección se completa con libros, más de cincuenta salieron de la imprenta.

Hay uno impresionante sobre campanas. La campana es un dato arqueológico fundamental: viene en ellas el año, la fecha, quién era alcalde... estudiando el asa, el toque, el tipo de material, pueden llegarse a conclusiones sorprendentes. Tenemos la colección más importante de campanas de España. Mi padre decía, antes de morirse, que tocase alguna el día de su despedida, y solo lo hizo la de Pepe El Ferreiro en Grandas de Salime y su Museo Etnográfico. Murió con gran dolor, con un inmenso pesar. Su idea desde el principio fue un museo para Asturias. La situación no puede ser más insólita: el 'Tabularium' es el único museo del mundo que ya tiene el contenido y solo espera por el continente, por modesto que fuese. Lo que no podemos es regalarlo, y las tentaciones de partirla, dividirla, son constante, pero eso sería destruirlo. Todos los políticos, de cualquier sesgo, hablaron de museizar el 'Tabularium', pero nada.

¿Tuvo sus críticos?

Se especuló con el 'origen oscuro' de las piezas. Da pena esta Asturias ingrata con sus mejores hijos. ¿Qué origen oscuro va a tener? Las piezas las compró mi padre, las encontró abandonadas, tiradas en los caminos, o le llamaban para regalárselas o hacía canjes para poder conseguir aquellas que más le entusiasmaban. El reto de mi padre era que no se destruyera el patrimonio después de la guerra civil, que corría riesgo de desaparecer después de la contienda.

Su padre no lo tuvo fácil.

Mi padre se ve con doce años, en 1922, con una mano delante y otra detrás. Hijo de viuda, ojito, sin marido y sin casa, él sacó la carrera de Derecho, hizo las oposiciones a inspector de trabajo, y fue el discípulo principal del historiador Juan Uría, junto a Emilio Marcos y Nacho Ruiz de la Peña, que vinieron después. Mi padre culminó su segunda carrera universitaria, Historia, y fue nombrado por Ruiz-Jiménez el primer director del Museo Arqueológico de Oviedo. Su cargo fue secuestrado, sufrió el boicot de la época. Al verse fuera, se propuso seguir con la labor a nivel exclusivamente privado, sin ayuda institucional.

Esto da para una película...

Este chalet se hizo para guardar el 'Tabularium', no cogía en el otro. Mi padre lo dijo en innumerables ocasiones: «El Tabularium dio sentido a mi vida». Se veía con una misión: salvar lo mejor de su tierra para su tierra misma. Nadie hacia nada: ni la Diputación primero ni después el Principado, ni el IDEA primero ni después el RIDEA, ni la Universidad ni la Iglesia... Murió desilusionado, desencantado, le pusieron una calle en Oviedo que supuestamente subrayaba sus méritos, pero, de alguna forma, desacreditaban esos mismos méritos, no le hacían caso. La colección no es para meter en un museo sino que es un museo en sí mismo: son muy distintas unas piezas de otras. Oviedo, Gijón o Avilés puede intentar el esfuerzo, aquí se han hecho 140 museos ridículos, de los que 40 ya han caído, y el más importante que tenemos aquí, que sólo pide un techo, está en el sótano de una casa particular. De risa.

¿Cuáles son sus joyas?

La lápida de Augusto, mal llamada 'ara sextiana': pesa dos mil setecientos kilos, con la letra capital romana hecha como si fuese una máquina. Es el primer documento fechado de Asturias: siglos IX-X. La romanización de Asturias en su primer testimonio. Y, siguiendo con el escrutinio, como segunda joya, el arco del siglo XII de la antigua iglesia de San Juan, junto a la Catedral, de la misma época que la del Parque San Francisco.

Todo esto podría no haberse salvado...

¡Por supuesto! La dilapidación de buena parte del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia española recorría toda la geografía eclesiástica, da para mil libros. Estamos hablando de los años 60 y 70 del Siglo XX. Ahí hubo héroes, Marés Deulovol y Godia Sales en Cataluña, Eugenio Fontaneda en Palencia, mi padre aquí, que con su dinero se proponen poner remedio a la situación. Pongo tres ejemplos: el Museo Federico Marés tiene todos los honores en Barcelona desde 1945; la fundación Francisco Godia, también en Barcelona, desde 1999, y la Colección Eugenio Fontaneda que la familia Fontaneda Berthet mantiene abierta al público en el Castillo de Ampudia (Palencia) desde 1997. El 'Tabularium', con el mismo espíritu que las anteriores, esta semana cumple setenta años. Y sigue esperando.