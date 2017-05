Saltantes lleva el dolor de ETA al teatro

No es un tema fácil ni mucho menos. Pero Saltantes Teatro se ha atrevido a afrontarlo. El sábado la joven compañía asturiana estrenará en el Teatro Campoamor de Oviedo 'Las canciones que les cantaban a los niños', de Raúl Dans, un texto ganador del Premio Jardiel Poncela de la SGAE que nunca hasta ahora ha sido representado. Una tragedia contemporánea que se adentra en el universo del terrorismo, pero que es sobre todo un viaje a través de las relaciones entre padres e hijos.

Nerea Vázquez, Luis Alija, Sandro Cordero y Ángeles Arenas son los cuatro actores, que dirigidos por Cristina Suárez, darán forma a una aventura teatral que promete cuando menos conmover y hacer pensar. «Aunque el contexto es sobre ETA, habla mucho de las relaciones entre padres e hijos», apunta Alija. «Es una historia de familias que se vuelven a encontrar, habla de redención, de perdón, de búsqueda de la verdad», analiza. El marido y el hijo de una mujer muerta en un atentado son dos de los personajes que desde el hoy viajan al ayer, 20 años atrás, en el caso del hijo para descubrir la verdad ignorada sobre su madre. Pero hay otra madre y otra hija, una terrorista y una niña ya mujer criada por sus abuelos entre mentiras mientras su madre estaba en la cárcel, que no deja de ser un juguete roto, otra víctima más. «Necesita ponerse en el lugar del otro para poder respirar», explica Nerea Vázquez, la actriz que da vida a esa joven que también busca respuestas, que trata de encontrar un poco de comprensión.

Es, pues, un texto que tiene como trasfondo el terrorismo, pero que en realidad se abre a otras miradas. «Es muy poético, muy bonito, habla de seres humanos», concluyen Luis Alija y Nerea Vázquez, que esperan que el montaje pueda trascender las fronteras asturianas para llevar sus reflexiones más allá. Madrid es uno de sus objetivos. Pero, de momento, la primera cita, la de los nervios ante un estreno en todos los sentidos que están ahí, esperando aplacarse, será el sábado, a las 20 horas, en el Campoamor, done se verá el resultado de meses de trabajo.

No será este el único estreno de la semana. El viernes, en el Paraninfo de la Laboral (20.30 horas), El Encuentro Teatro, a la sazón el director, dramaturgo y actor Borja Roces, sube a las tablas por vez primera 'Mi defecto o arrancaré flores al desierto'. Interpreta y dirige el polifácetico artista este montaje que explora nuevos lenguajes teatrales y hace hincapié en temas como la belleza de la imperfección, la pérdida de la inocencia o la reivindicación de la diferencia. A mitad de camino entre el humor y el drama, trata de ser un canto a la diversidad afectiva y sexual. Aunque Roces está solo en escena, le acompaña la voz a capella de Mavisa Miravalles, que ha grabado expresamente para la obra, que cuenta además con una composición original de Verónica R. Galán.

La apuesta por el teatro asturiano se completa el jueves en el Jovellanos (20.30 horas), con la actuación de la compañía Paraninfo 58, que pone en escena 'Como si no hubiera un mañana', obra subtitulada 'Historias de amor en el fin del mundo', sobre textos de José Padilla, Fran Secunza y Pablo Vara. Esos tres autores parten de la misma idea para componer sus aventuras escénicas: ¿Hay lugar para el amor tras el apocalipsis? No es estreno esta obra, que sí llega por vez primera al Jovellanos, y se presenta como un espectáculo divertido, amable y ágil, que, pese lo terrible del punto de partida, no deja de ser optimisma. Juan Blanco, Sara Martínez y Víctor Vidal, dirigidos por Andres P. Dwyer, se encargan de poner luz en medio de la oscuridad.