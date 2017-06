Alfonso Palacio: «De momento no habrá que pagar por entrar en el Museo de Bellas Artes»

El director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, aseguró ayer que la proposición del grupo parlamentario popular en la Junta General de cobrar entradas para financiar el mantenimiento de la pinacoteca no está en sus planes. «Por el momento, la entrada seguirá siendo gratuita», explicó. El consejero de Cultura, Genaro Alonso, había dicho ya que «la mercantilización de la cultura no está en el programa», que el museo «vive su mejor momento» tras la ampliación y que el centro, que ha conseguido un total de 90.000 visitantes este año, no atraviesa una situación que necesite el rescate del Principado.