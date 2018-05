Arte de Japón para encontrar la paz Visitantes y participantes en la inauguración observan los cuadros de la exposición 'Japón, línea y color', en el Antiguo Instituto. / J. PETEIRO Conferencias y talleres de caligrafía y origami completan hasta el 10 de junio el encuentro con la cultura oriental abierto ayer en GijónMás de 200 creadores nipones cuelgan su obra en el Antiguo Instituto en un programa múltiple PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 29 mayo 2018, 00:18

Japón ha hecho nido en Gijón. Su cultura, el peculiar sonido de sus palabras, su extraordinaria caligrafía, algunas de sus manifestaciones artísticas y hasta sus ancestrales kimonos están desde ayer en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI). Envuelven un intenso programa de actividades que conmemora el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestro país y el del imperio del sol naciente. Pero sobre todo «lograr que crezca nuestra curiosidad hacia su cultura» porque a «la paz se llega por el arte». Así lo manifestaba ayer Bumpei Magori, presidente de Japan International Artists Society (JIAS) y el Club des Amis de l'Europe et des Arts (CAEA), instituciones que está detrás de todas las actividades. Y hablaba así el representante japonés al abrir la mayor de todas las propuestas, la exposición 'Japón: Línea y color. 50 Exposición de Artistas Visuales Japoneses', en la que se muestran 300 obras de más de 200 creadores, que trabajan pintura, grabado, cerámica, bordado y caligrafía. Una treintena de ellos está en Gijón.

Algunos dirigirán diversos talleres de origami (papiroflexia japonesa) y de caligrafía. También ofrecerán conferencias, a cuyo cartel se suma la prestigiosa profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Yayoi Kawamura. Todos acudieron, vestidos casi de gala, al espacio principal del CCAI (sala 2) donde se celebra la muestra 'Japón: Línea y color', que no es la única. A unos metros (sala 3) se cuelga otra, una selección de fotografías bajo el título 'Japón en la colección del Muséu del Pueblu d'Asturies'. Ambas permanecerán abiertas hasta el día 10 de junio. No llegará tan lejos la delegación de artistas, que cierra su viaje mañana, «tras un año de trabajo y preparativos», como recordó Akiro Suzuki, agregado de Cultura y Prensa de Japón en España, quien subrayó el hecho de que «Gijón está desde ayer llena de cultura japonesa». Y de «interés por ella», añadía la concejala de Cultura, Monserrat López, quien dio un discurso de bienvenida a los creadores, entrecortado, casi palabra a palabra, por la traductora que no quiso que los artistas invitados se perdieran un solo vocablo de las intervenciones. Después vinieron las fotografías, los diplomas que acreditan la visita y los aplausos.